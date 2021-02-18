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Patrocinador tem aumento de 30% nas redes após acerto e valoriza Fluminense: 'Reciprocidade grande'

Betmotion enaltece engajamento da torcida após anúncio e prevê boa parceria com o clube Tricolor ao longo dos 12 meses de contrato...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 08:00

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 08:00

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Em busca de novos patrocinadores para valorizar a marca e melhorar a situação financeira, o Fluminense anunciou no último dia 3 a parceria firmada com o Betmotion, um site de apostas que já vem estampando o “selo peito” de camisas do time masculino profissional. Já nos primeiros dias após o anúncio, as redes sociais da empresa tiveram um aumento de 30%. O engajamento foi um dos motivadores para o acerto, como conta Angelo Alberoni, Country Manager do Betmotion, em entrevista ao LANCE!.
> Pode sonhar com mais? Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores
- Desde o anúncio, sentimos uma reciprocidade muito grande dos torcedores. Prova disso é que as nossas redes sociais tiveram crescimento de 30% no número de seguidores desde então. Criamos uma página especial para os tricolores dentro do site e aqueles que se cadastraram ganharam um bônus. Houve uma aderência grande e isso reforça o engajamento da torcida para com marcas parceiras do Fluminense - afirmou Angelo Alberoni.
Esta foi a quarta parceria fechada pelo Fluminense durante a pandemia da Covid-19. O contrato foi firmado por 12 meses, entre 1º de fevereiro de 2021 e 31 de janeiro de 2022. No orçamento para 2021, o Tricolor projeta R$ 34,7 milhões em patrocínios/royalties. Neste momento, vale lembrar, o Flu está sem um patrocinador master, algo que se estende desde 2018, quando a "Valle Express" teve o contrato rescindido por falta de pagamento. O Country Manager do Betmotion valorizou a marca do Tricolor.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
- Betmotion é uma empresa com DNA brasileiro e tem como objetivo fomentar o esporte nacional. Queremos intensificar isso neste momento de pandemia e o acerto com o Fluminense só reforça o nosso posicionamento. Além do Flu, temos outras iniciativas como patrocínio no NBB (Novo Basquete Brasil) e as embaixadoras da marca: Cristiane, no futebol feminino, e a lutadora Mackenzie Dern. No ano passado, estivemos nas transmissões via stream do Campeonato Brasileiro Feminino A1 e da Stock Car, na televisão aberta - completou.

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