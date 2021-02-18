Patrocinador tem aumento de 30% nas redes após acerto e valoriza Fluminense: 'Reciprocidade grande'

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Em busca de novos patrocinadores para valorizar a marca e melhorar a situação financeira, o Fluminense anunciou no último dia 3 a parceria firmada com o Betmotion, um site de apostas que já vem estampando o “selo peito” de camisas do time masculino profissional. Já nos primeiros dias após o anúncio, as redes sociais da empresa tiveram um aumento de 30%. O engajamento foi um dos motivadores para o acerto, como conta Angelo Alberoni, Country Manager do Betmotion, em entrevista ao LANCE!.

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- Desde o anúncio, sentimos uma reciprocidade muito grande dos torcedores. Prova disso é que as nossas redes sociais tiveram crescimento de 30% no número de seguidores desde então. Criamos uma página especial para os tricolores dentro do site e aqueles que se cadastraram ganharam um bônus. Houve uma aderência grande e isso reforça o engajamento da torcida para com marcas parceiras do Fluminense - afirmou Angelo Alberoni.

Esta foi a quarta parceria fechada pelo Fluminense durante a pandemia da Covid-19. O contrato foi firmado por 12 meses, entre 1º de fevereiro de 2021 e 31 de janeiro de 2022. No orçamento para 2021, o Tricolor projeta R$ 34,7 milhões em patrocínios/royalties. Neste momento, vale lembrar, o Flu está sem um patrocinador master, algo que se estende desde 2018, quando a "Valle Express" teve o contrato rescindido por falta de pagamento. O Country Manager do Betmotion valorizou a marca do Tricolor.

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