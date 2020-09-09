Patrick reforça coro de brigar pelos títulos do Brasileiro e Libertadores

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Líder do Campeonato Brasileiro, a partir da próxima semana o Internacional revê a Libertadores no calendário. Com um elenco de bons jogadores, o time de Eduardo Coudet não esconde a ansiedade para intercalar os jogos e buscar os dois títulos.A prova da mentalidade vencedora é possível ver nas coletivas. Nesta quarta-feira, o volante Patrick afirmou que o grupo vai se doar ao máximo dentro de campo para sair com bons resultados.

‘No nosso pensamento, não se dosa. Não se administra. São duas competições grandes e vamos buscar o título até o final. Tem jogo do Brasileiro? Vamos dar a vida. Tem jogo da Libertadores? Vamos dar a vida para conseguir o resultado positivo. O Coudet tem as peças e coloca aquelas que estão melhores nos jogos. Quem tiver dentro de campo vai poder dar 100%, independente da competição’, afirmou.