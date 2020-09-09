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futebol

Patrick reforça coro de brigar pelos títulos do Brasileiro e Libertadores

Volante tem sido utilizado por Eduardo Coudet e apresentado um bom nível de futebol...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 17:55

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 17:55
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Líder do Campeonato Brasileiro, a partir da próxima semana o Internacional revê a Libertadores no calendário. Com um elenco de bons jogadores, o time de Eduardo Coudet não esconde a ansiedade para intercalar os jogos e buscar os dois títulos.A prova da mentalidade vencedora é possível ver nas coletivas. Nesta quarta-feira, o volante Patrick afirmou que o grupo vai se doar ao máximo dentro de campo para sair com bons resultados.
‘No nosso pensamento, não se dosa. Não se administra. São duas competições grandes e vamos buscar o título até o final. Tem jogo do Brasileiro? Vamos dar a vida. Tem jogo da Libertadores? Vamos dar a vida para conseguir o resultado positivo. O Coudet tem as peças e coloca aquelas que estão melhores nos jogos. Quem tiver dentro de campo vai poder dar 100%, independente da competição’, afirmou.
O próximo compromisso do Internacional é nesta quinta-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), no estádio Beira-Rio.

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