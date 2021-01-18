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futebol

Patrick exalta a força do elenco do Internacional

Volante foi um dos principais destaques na vitória diante do Fortaleza, no Beira-Rio...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2021 às 23:49

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 23:49

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Definitivamente, o Internacional está na briga pelo título do Brasileirão. No Beira-Rio, o Colorado venceu o Fortaleza por 4 a 2 e está um ponto atrás do São Paulo.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Um dos destaques do time, o volante Patrick, comemorou a partida da equipe e valorizou o grupo de atletas.
'Quando um faz, o gol é de todo mundo, o valor é de todo mundo. Consegui fazer uma boa jogada em um momento importante da partida. Fico feliz pelo lance e por ter ajudado na vitória do Inter. Seguir com a mente forte, a cabeça erguida em busca do objetivo. Sofremos o empate e tínhamos que buscar a vitória. Agora é descansar para um jogo muito importante'.
Na próxima quarta-feira, o Internacional volta a campo para encarar o São Paulo, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Morumbi.

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