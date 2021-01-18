Patrick exalta a força do elenco do Internacional

Definitivamente, o Internacional está na briga pelo título do Brasileirão. No Beira-Rio, o Colorado venceu o Fortaleza por 4 a 2 e está um ponto atrás do São Paulo.

'Quando um faz, o gol é de todo mundo, o valor é de todo mundo. Consegui fazer uma boa jogada em um momento importante da partida. Fico feliz pelo lance e por ter ajudado na vitória do Inter. Seguir com a mente forte, a cabeça erguida em busca do objetivo. Sofremos o empate e tínhamos que buscar a vitória. Agora é descansar para um jogo muito importante'.