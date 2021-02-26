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Patrick de Paula testa positivo para Covid-19 e desfalca Palmeiras na final da Copa do Brasil

Jogador foi diagnosticado com o vírus na última terça-feira (23), e cumprirá isolamento por até 10 dias
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Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 21:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2021 às 21:55
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras informou no começo da noite desta quinta-feira (25), que Patrick de Paula testou positivo para Covid-19 e é desfalque confirmado para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil diante do Grêmio.
O jogador foi diagnosticado com o vírus na última terça-feira (23), e já está cumprindo todas as exigências sanitárias e ficará em isolamento por até 10 dias.
Caso o camisa 5 não volte a apresentar sintomas da doença, o atleta estará apto e pode reforçar o Verdão no jogo de volta da decisão. O confronto de volta acontecerá no dia 7 de março, no Allianz Parque.
Patrick de Paula era um dos poucos jogadores do Alviverde que ainda não havia sido infectado pelo coronavírus. Sem o jogador, Abel Ferreira terá a opções para o setor defensivo com o Gabriel Menino, Felipe Melo, Danilo e Zé Rafael.

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