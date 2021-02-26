Patrick de Paula testa positivo para Covid-19 e desfalca Palmeiras na final da Copa do Brasil

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras informou no começo da noite desta quinta-feira (25), que Patrick de Paula testou positivo para Covid-19 e é desfalque confirmado para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil diante do Grêmio.

O jogador foi diagnosticado com o vírus na última terça-feira (23), e já está cumprindo todas as exigências sanitárias e ficará em isolamento por até 10 dias.

Caso o camisa 5 não volte a apresentar sintomas da doença, o atleta estará apto e pode reforçar o Verdão no jogo de volta da decisão. O confronto de volta acontecerá no dia 7 de março, no Allianz Parque.