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Patrick de Paula tem lesão confirmada e Scarpa fica sob observação após concussão

Ambos saíram de campo ainda no primeiro tempo na partida de volta contra o Delfín, pelas oitavas de final da competição continental
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LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 12:30

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 12:30

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras divulgou, nesta quinta-feira (03), o resultado dos exames de Patrick de Paula, que teve uma lesão muscular constatada na coxa direita. Gustavo Scarpa, outro que deixou o campo na última partida do Verdão na noite desta quarta-feira (3), sofreu uma concussão e segue em observação até o próximo confronto, contra o Santos.
No embate válido pelas oitavas de final da Libertadores, os dois jogadores abandonaram o partida ainda na primeira etapa. O camisa 14 foi substituído por Alan Empereur e o volante, aos prantos, saiu para a entrada de Zé Rafael.
>> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA COM O CHAVEAMENTO DA LIBERTADORESCom isso, Scarpa é dúvida para o jogo deste sábado (05), contra o Santos, às 17h (horário de Brasília). Patrick de Paula, por sua vez, tem prazo de recuperação de até um mês, conforme informado primeiramente pelo portal 'ge', e não estará disponível para o confronto.
O Alviverde Imponente enfrenta o Peixe na Vila Belmiro, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, com transmissão da TNT (menos para o estado de São Paulo), EI Plus e Premiere.

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