Patrick de Paula tem lesão confirmada e Scarpa fica sob observação após concussão

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Palmeiras divulgou, nesta quinta-feira (03), o resultado dos exames de Patrick de Paula, que teve uma lesão muscular constatada na coxa direita. Gustavo Scarpa, outro que deixou o campo na última partida do Verdão na noite desta quarta-feira (3), sofreu uma concussão e segue em observação até o próximo confronto, contra o Santos.

No embate válido pelas oitavas de final da Libertadores, os dois jogadores abandonaram o partida ainda na primeira etapa. O camisa 14 foi substituído por Alan Empereur e o volante, aos prantos, saiu para a entrada de Zé Rafael.

>> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA COM O CHAVEAMENTO DA LIBERTADORESCom isso, Scarpa é dúvida para o jogo deste sábado (05), contra o Santos, às 17h (horário de Brasília). Patrick de Paula, por sua vez, tem prazo de recuperação de até um mês, conforme informado primeiramente pelo portal 'ge', e não estará disponível para o confronto.