Patrick de Paula relembra gol em final e diz: ‘Libertadores é um sonho’

Crédito: Patrick com a taça do Paulistão 2020 (Rodrigo Corsi/Paulistão

O Palmeiras encara o Bolívar nesta quarta-feira (16) pela Copa Libertadores. É a primeira edição da competição continental que Patrick de Paula disputa como profissional do Verdão. Atual titular absoluto do técnico Vanderlei Luxemburgo, ele, apesar da pouca idade, parece um veterano no torneio.

Às vésperas da retomada palmeirense na Liberta, Patrick falou, em entrevista ao perfil oficial da Libertadores divulgada nesta segunda (14), sobre seus sonhos e suas aspirações dentro da missão verde de reconquistar o continente.

– O maior sonho? Tenho muitos! Conquistar a Libertadores, conquistar o Mundial, o Brasileiro (…) todos os campeonatos que disputar! – afirmou PK.Patrick bateu o último pênalti do Palmeiras sobre o Corinthians, na final do Campeonato Paulista 2020, no Allianz Parque. A Cria da Academia contou como foi a concentração no momento da cobrança e afirma que sempre pede para bater o penal decisivo porque é um fundamento que treina diariamente na Academia de Futebol:

– Estava bem concentrado, pensei em nós, os jogadores, comemorando, levantando o troféu, gritando ‘é campeão!’, e graças a Deus deu tudo certo. Sempre peço para bater o último pênalti. Eu treino para isso e para estar bem concentrado – detalhou o jovem.

Assista a entrevista completa: placeholderPatrick de Paula subiu para o profissional na atual temporada, disputou 22 jogos, marcou dois gols, fez 40 desarmes e deu 16 assistências para finalização com a camisa alviverde. Na base do Verdão, o atleta conquistou o Campeonato Brasileiro sub-20 (2018) e Copa do Brasil sub-20 (2019).