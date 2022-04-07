  Patrick de Paula, Oyama e Piazon são regularizados e podem estrear pelo Botafogo contra o Corinthians
Trio têm nomes registrados no BID da CBF nesta quinta-feira e estão em dia para entrarem em campo na 1ª rodada do Brasileirão, no domingo...

LanceNet

Os reforços do Botafogo vão, aos poucos, sendo regularizados. Os nomes de Patrick de Paula, Luís Oyama e Lucas Piazon apareceram no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quinta-feira. O trio está liberado para jogar contra o Corinthians, no próximo domingo, na estreia do Campeonato Brasileiro.+ Zagueiro, ponta, meia... Botafogo corre contra o tempo na busca por contratações visando o Brasileirão
O clube continua a migrar os contratos do antigo CNPJ para a SAF, movimento que iniciou na quarta-feira. Mais vínculos foram "re-registrados" no BID - Kanu, Vinícius Lopes, Romildo, Gatito Fernández e Rafael foram alguns, por exemplo.
+ Veja a tabela do Brasileirão
Victor Sá e Renzo Saravia ainda são as contratações que não estão regularizadas. O nome dos jogadores precisa aparecer no BID até esta sexta-feira para que os jogadores estejam aptos a atuarem contra o Corinthians.
Da dupla, Victor é o mais próximo de ser regularizado. O Botafogo já recebeu os trâmites burocráticos e parece ser questão de tempo para tudo ser resolvido. O clube ainda aguarda os documentos da transferência internacional por parte do argentino.
Tópicos Relacionados

botafogo
Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026

