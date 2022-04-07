Patrick de Paula, Oyama e Piazon são regularizados e podem estrear pelo Botafogo contra o Corinthians

Os reforços do Botafogo vão, aos poucos, sendo regularizados. Os nomes de Patrick de Paula, Luís Oyama e Lucas Piazon apareceram no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quinta-feira. O trio está liberado para jogar contra o Corinthians, no próximo domingo, na estreia do Campeonato Brasileiro.
O clube continua a migrar os contratos do antigo CNPJ para a SAF, movimento que iniciou na quarta-feira. Mais vínculos foram "re-registrados" no BID - Kanu, Vinícius Lopes, Romildo, Gatito Fernández e Rafael foram alguns, por exemplo.
Victor Sá e Renzo Saravia ainda são as contratações que não estão regularizadas. O nome dos jogadores precisa aparecer no BID até esta sexta-feira para que os jogadores estejam aptos a atuarem contra o Corinthians.
Da dupla, Victor é o mais próximo de ser regularizado. O Botafogo já recebeu os trâmites burocráticos e parece ser questão de tempo para tudo ser resolvido. O clube ainda aguarda os documentos da transferência internacional por parte do argentino.