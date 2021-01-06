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Patrick de Paula leva o terceiro amarelo e está suspenso para volta da Libertadores

Volante não encara o River Plate no Allianz Parque, dia 12 de janeiro
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jan 2021 às 00:18

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 00:18

Crédito: Divulgação/Conmebol
Patrick de Paula levou o terceiro cartão amarelo contra o River Plate, na vitória por 3 a 0 na Argentina, e está suspenso para o compromisso da volta, terça-feira (12) no Allianz Parque.
>> Confira o chaveamento da Libertadores e faça sua simulação
O volante foi advertido no primeiro tempo após interromper um ataque promissor do time argentino. Assim, Abel Ferreira não poderá repetir o trio de Crias da Academia com Patick, Danilo e Gabriel Menino.>> ATUAÇÕES: Dupla de ataque decide e garante vitória do Palmeiras sobre o River
Antes da volta na competição continental, o Verdão entra em campo diante do Sport, sábado (9) na Ilha do Retiro. Abel deve mandar a campo uma equipe somente de reservas e o volante é uma das opções.

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