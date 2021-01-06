Patrick de Paula leva o terceiro amarelo e está suspenso para volta da Libertadores

Crédito: Divulgação/Conmebol

Patrick de Paula levou o terceiro cartão amarelo contra o River Plate, na vitória por 3 a 0 na Argentina, e está suspenso para o compromisso da volta, terça-feira (12) no Allianz Parque.

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O volante foi advertido no primeiro tempo após interromper um ataque promissor do time argentino. Assim, Abel Ferreira não poderá repetir o trio de Crias da Academia com Patick, Danilo e Gabriel Menino.>> ATUAÇÕES: Dupla de ataque decide e garante vitória do Palmeiras sobre o River