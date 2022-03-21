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Patrick de Paula já fala como jogador do Botafogo, vai ver o jogo contra o Fluminense e pensa em Libertadores

Volante ex-Palmeiras chega ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira e marca presença no Estádio Nilton Santos com a família para assistir semifinal do Campeonato Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2022 às 20:07

Publicado em 21 de Março de 2022 às 20:07

Patrick de Paula teve o primeiro contato e já fala como jogador do Botafogo. O volante desembarcou no Rio de Janeiro na tarde desta segunda-feira e horas depois foi para o Nilton Santos assistir ao jogo contra o Fluminense, pela semifinal do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos. Ainda no aeroporto, em contato com a imprensa presente no local, Patrick destacou a felicidade em assinar com o Botafogo. O Glorioso desembolsou 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 34 milhões) pela contratação.
- Muito feliz. Graças a Deus deu tudo certo, agora sou jogador do Botafogo e vai dar tudo certo na caminhada. Voltar ao Rio de Janeiro é muito bom. O Botafogo é um time muito grande e a gente vai lutar por isso (Libertadores) - afirmou.
O jogador de 22 anos chegou ao Nilton Santos com o pai, irmão, a filha, os seguranças e outros parentes. Todos eles foram encaminhados para um camarote no estádio para assistir ao jogo.
Patrick vai realizar exames médicos nesta terça-feira e ser anunciado como atleta do Alvinegro durante a semana.
Crédito: PatrickdePaulaaoladodafamíliavendoojogodoBotafogo(Foto:MarianaSá

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