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Patrick de Paula foi 'dispensado' na base do Botafogo; anos depois, será a contratação mais cara do clube

Volante do Palmeiras foi aprovado em teste do time sub-13 do Botafogo em 2012, mas não ficou por falta de ajuda de custo; anos depois, em nova realidade, 'retornará' ao Glorioso...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 05:00

Publicado em 18 de Março de 2022 às 05:00

A volta dos que não foram? Patrick de Paula teve uma breve passagem pelas categorias de base do Botafogo, clube que está negociando para defender pelos próximos anos e tem acordo encaminhado junto ao Palmeiras pela mudança.+ Após situações encaminhadas, Botafogo ainda quer lateral-esquerdo e meia para o Brasileirão
Foi há quase dez anos, em meados de 2012, quando Patrick foi aprovado em um teste para fazer parte do time sub-13 do Botafogo. O jogador, contudo, nunca fez uma partida pelo Alvinegro.
O volante, de origem humilde, não tinha dinheiro para pagar as passagens de ida e volta para treinar todos os dias. O Botafogo, à época, não sinalizou com ajuda de custo - algo considerado 'normal', visto que apenas que atletas com desempenhos acima da média recebiam dinheiro tão cedo. Agora, Patrick está a caminho de ser a maior contratação da história do Glorioso.
Com a negativa no Alvinegro, o jogador voltou a atuar pelo time amador da comunidade que morava. Após atuar em uma Taça das Favelas, foi chamado pelo Palmeiras, aprovado em um teste e integrado no time sub-17. Patrick subiu para a equipe principal em 2020 e foi um dos personagens da conquista do Paulista daquele ano.
- Eu comecei a jogar bola com 5 anos de idade. Meu irmão me levou jogar em um campinho e desde lá segui minha trajetória. Fui levando o futebol a sério, fiz testes nos quatros grandes do Rio, passei no Botafogo, mas acabei não indo treinar pois não tinha condições financeiras de ir todo dia e aí acabei nem indo mais e fui seguindo e aí fui a Taça das Favelas, depois joguei o torneio da Nike, viajei com eles para França, depois joguei um campeonato amador da capital até o Palmeiras me levar para fazer testes - explicou Patrick em uma entrevista à TV Palmeiras.
A negociação está encaminhada. Botafogo, Palmeiras e o estafe de Patrick já deram o sinal verde e a expectativa é que tudo possa ser concretizado já nesta sexta-feira. Se confirmado, o Alvinegro dá um choque de realidade no mercado e na própria rotina.
Crédito: PatrickdePaula,doPalmeiras,estáacaminhodoBotafogo(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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