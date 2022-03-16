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Patrick de Paula, do Palmeiras, aceita oferta do Botafogo e aval de Leila separa contratação

Volante gostou dos números e do projeto de ser protagonista no Botafogo; Palmeiras também acena positivamente, mas final feliz depende de aprovação da presidente...

Publicado em 16 de Março de 2022 às 13:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2022 às 13:10
O Botafogo deu mais um passo para contratar Patrick de Paula. O volante aceitou a proposta do Alvinegro e agora o negócio depende exclusivamente do Palmeiras para ter um final feliz.
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Patrick, que perdeu espaço com Abel Ferreira, gostou do projeto de ser protagonista no Glorioso e possivelmente ter espaço na equipe que será treinada por Luís Castro. O jogador e o estafe acenaram positivamente com a proposta. O desfecho depende um aval de Leila Pereira, presidente do Palmeiras.
O clube carioca acenou com uma proposta de 6 milhões de euros (R$ 33,7 milhões, na cotação atual) para adquirir 50% dos direitos econômicos de Patrick de Paula - o resto da 'fatia' continuaria com o Verdão.
Haverá uma reunião entre representantes do Botafogo e Palmeiras nesta quarta-feira com a intenção de fechar o negócio. A ideia do Alvinegro é ter o jogador de 22 anos já para o Campeonato Brasileiro.
O LANCE! apurou que o interesse alvinegro foi declarado após Patrick ser colocado em uma lista de jogadores negociáveis que seriam cedidos ao rival Flamengo no sonho para contratar o centroavante Pedro. Com o rótulo de negociável dado pela diretoria Verdão, representantes do clube carioca buscaram o diretor de futebol Anderson Barros, que tem trânsito na equipe, para tentar a contratação.
A saída do volante era esperada. De volta aos treinos na segunda-feira após se recuperar de uma entorse no tornozelo esquerdo, o camisa 5 perdeu espaço no Palmeiras. Carioca e revelado na Taça das Favelas, tradicional torneio amador do Rio de Janeiro (RJ), ele ficou fora da lista de inscritos do Mundial de Clubes e da Recopa Sul-Americana.+ Com xingamentos a Goulart e vibração com Deyverson, torcida do Palmeiras bate recorde em 2022
O negócio proposto pelo Glorioso atende às expectativas da gestão Leila, afinal o Palmeiras continuaria com uma porcentagem do jogador e ganharia em caso de uma futura negociação. Patrick renovou contrato até 2025 no início deste ano e está avaliado em cerca de 16 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões), segundo sites especializados.
Ao todo, Patrick tem 103 jogos pelo Alviverde e nove gols marcados desde que foi promovido das categorias de base por Vanderlei Luxemburgo, em 2020. O protagonismo com o antigo treinador, contudo, acabou com a chegada de Abel Ferreira. O português sempre enfatizou que via falta de empenho não só em seu camisa 5, mas também em Gabriel Menino, promovido da base e que chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira.
Durante a pandemia e as regras sanitárias de isolamento, Patrick chegou a ser flagado por torcedores em uma casa noturna, sendo afastado do plantel principal por cerca de um mês.
Na volta, o camisa 5 chegou a ter boas atuações na Copa Libertadores, mas neste ano novamente Abel deixou clara sua opinião sobre o comprometimento de alguns atletas do elenco.
- Os mais jovens podem perceber que tem que haver cada vez menos brincadeira e cada vez mais seriedade, e perceberem que em todos os jogos estamos a ser avaliados: os treinadores, os jogadores - disse o português, após o empate com o São Bernardo pelo Paulistão, quando usou uma escalação alternativa.
Crédito: PatrickdePaula,doPalmeiras,estápertodoBotafogo(Foto:StaffImages/Conmebol

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