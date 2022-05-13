Patrick de Paula destaca apoio de Luís Castro na adaptação ao Botafogo: 'A gente é uma família'

Após a vitória do Botafogo sobre o Ceilândia por 3 a 0, nesta quinta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil, Patrick de Paula foi perguntado sobre as diferenças entre Abel Ferreira e Luís Castro. O volante, contudo, preferiu exaltar os dois e destacou a ajuda do treinador do Alvinegro na adaptação ao clube carioca.> ATUAÇÕES: Patrick e Matheus garantem vitória do Botafogo Patrick de Paula marcou seu primeiro gol pelo Botafogo, nesta quinta-feira (Vitor Silva / Botafogo)- Trabalhei bastante com o Abel. São dois grandes treinadores, de outra escola, de Portugal. Vieram com ideias para ajudar os times brasileiros. Então, Luís Castro é um grande treinador, o Abel é um grande treinador.

- Trabalhei bastante com o Abel, ganhei bastante título com ele. Pôde me ajudar bastante, mas o Luís também está me ajudando bastante na adaptação. Ele (Luís Castro) também está se adaptando ao futebol brasileiro. Então, é como eu falei: um ajudando o outro porque somos uma família, uma equipe muito boa.

Dentro de campo, Patrick de Paula marcou não só o primeiro gol da vitória, como também o seu primeiro com a camisa do Botafogo. Inclusive, foi possível ver que o volante foi as lágrimas após balançar as redes. Na área mista, o camisa 8 agradeceu o apoio da torcida e do clube, além de ressaltar que buscava esse gol "há muito tempo".

- Estou muito feliz. Graças a Deus pôde sair o primeiro gol. Agradeço primeiramente a Deus por tudo que ele tem me proporcionado, tem me ajudado até aqui. O gol foi pra Ele, a honra é d'Ele, a glória é d'Ele. Então, estou muito feliz, feliz com o apoio de quem me ajuda, apoio da torcida, apoio de todo o clube.

- Gol que eu estava buscando há muito tempo. Graças a Deus hoje pôde sair, pude ajudar com a vitória. Graças a Deus a gente pode passar de fase. Mas agora é descansar porque domingo já tem Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, e a gente vai em busca da vitória.