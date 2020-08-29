Patrick Brey negocia saída do Cruzeiro para o futebol da Europa

O Cruzeiro pode ficar sem o lateral-esquerdo Patrick Brey, de 23 anos, que negocia com o futebol europeu. O jogador 5em contrato com o clube mineiro até março de 2021. Sendo assim, Brey já pode assinar um pré-contrato com outro time. Com o interesse de outra equipe no atleta, a Raposa busca uma compensação financeira. O jogador é monitorado por clubes da Alemanha, Itália e Espanha. Patrick Brey possui cidadania alemã, o que pode facilitar seu ingresso em time da União Europeia. Com esse cenário, o lateral não foi relacionado para o clássico contra o América-MG, pela Série B, no Mineirão. Patrick Brey chegou ao Cruzeiro em 2018 ao Tupi, mas teve poucas chances com os treinadores que passaram pelo clube, sendo emprestado para Coritiba e Ferroviária respectivamente. Atualmente tem a concorrência de João Lucas e Giovanni pela titularidade na lateral-esquerda do Cruzeiro, sendo a terceira opção para o técnico Enderson Moreira.