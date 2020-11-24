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Patric diz que derrota do Sport surgiu de uma 'má escolha' da equipe

Lateral-direito do Leão ressaltou que equipe não vem conseguindo os resultados, mas que vinha fazendo boa partida diante do Atlético-GO...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 22:13

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 22:13

Crédito: Ana Leal/Ofotografico
Apesar da sequência ruim de resultados que o Sport vem alimentando nas últimas rodadas do Brasileirão, a avaliação do lateral-direito Patric falando especificamente do revés diante do Atlético-GO nessa segunda-feira (23) na Ilha do Retiro não foi totalmente negativa.
Para ele, o time da Ilha do Retiro fazia uma boa partida, mas acabou penalizada pelo que ele chamou de uma "decisão errada" que resultou no contra-ataque em que nasceu o gol de Janderson na etapa complementar.
Além disso, Patric acrescentou saber que existe pouco a ser dito, mas sim muito a ser feito para melhorar a campanha em que, atualmente, o time voltou a ficar nas proximidades da zona de rebaixamento com 25 pontos em 15° lugar:
- A situação é delicada, nesse momento é bem difícil falar. Infelizmente, nesses últimos jogos, as coisas não tem acontecido da melhor maneira possível. Hoje estávamos fazendo um bom jogo mas, em um lancezinho, fizemos uma má escolha onde os caras encaixaram um contra-ataque que é um dos pontos positivos que eles tem. Nesse momento é bem difícil, mas temos que saber reverter e trabalhar mais pras vitórias voltarem.

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