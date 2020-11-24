Patric diz que derrota do Sport surgiu de uma 'má escolha' da equipe

Crédito: Ana Leal/Ofotografico

Apesar da sequência ruim de resultados que o Sport vem alimentando nas últimas rodadas do Brasileirão, a avaliação do lateral-direito Patric falando especificamente do revés diante do Atlético-GO nessa segunda-feira (23) na Ilha do Retiro não foi totalmente negativa.

Para ele, o time da Ilha do Retiro fazia uma boa partida, mas acabou penalizada pelo que ele chamou de uma "decisão errada" que resultou no contra-ataque em que nasceu o gol de Janderson na etapa complementar.

Além disso, Patric acrescentou saber que existe pouco a ser dito, mas sim muito a ser feito para melhorar a campanha em que, atualmente, o time voltou a ficar nas proximidades da zona de rebaixamento com 25 pontos em 15° lugar: