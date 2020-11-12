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Patric admite que está 'entalado' com o Vasco da Gama; Entenda

Lateral-direito relembrou a derrota no jogo do turno e espera que o Leão some pontos na Ilha do Retiro...
LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 14:36

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 14:36

Crédito: Divulgação/Sport
Sem perder nos últimos três jogos do Brasileirão, o Sport volta a campo no fim de semana para encarar o Vasco, que está na zona de rebaixamento do torneio nacional e busca uma reação.Para o jogo do sábado, o técnico Jair Ventura pode contar com o lateral-direito Patric, que cumpriu suspensão contra o Ceará. Experiente, o atleta relembrou o encontro no turno, onde o Vasco levou a melhor e revelou que está ‘entalado’ com o time carioca.
‘É um jogo chave. No jogo de ida perdemos lá, é muito ruim perder, digamos que a gente fica entalados com uma derrota. Agora jogamos em casa, nós estamos na frente da tabela, seis pontos de diferença, mas eles têm dois jogos a menos. Estão com um treinador novo, motivação nova, então estamos procurando fazer uma excelente semana para que possamos montar a melhor estratégia e as coisas funcionem bem’, afirmou na coletiva.
Com 25 pontos, o Sport aparece na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro e precisa somar pontos para não perder contato com o grupo da Libertadores.

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