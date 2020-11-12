Patric admite que está 'entalado' com o Vasco da Gama; Entenda

Crédito: Divulgação/Sport

Sem perder nos últimos três jogos do Brasileirão, o Sport volta a campo no fim de semana para encarar o Vasco, que está na zona de rebaixamento do torneio nacional e busca uma reação.Para o jogo do sábado, o técnico Jair Ventura pode contar com o lateral-direito Patric, que cumpriu suspensão contra o Ceará. Experiente, o atleta relembrou o encontro no turno, onde o Vasco levou a melhor e revelou que está ‘entalado’ com o time carioca.

‘É um jogo chave. No jogo de ida perdemos lá, é muito ruim perder, digamos que a gente fica entalados com uma derrota. Agora jogamos em casa, nós estamos na frente da tabela, seis pontos de diferença, mas eles têm dois jogos a menos. Estão com um treinador novo, motivação nova, então estamos procurando fazer uma excelente semana para que possamos montar a melhor estratégia e as coisas funcionem bem’, afirmou na coletiva.