Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Patati marca e Santos Sub-20 vence amistoso contra a Portuguesa santista

Peixe se prepara para o Campeonato Brasileiro da categoria, que começa em junho...

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 14:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mai 2021 às 14:27
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SantosFC
Em preparação para iniciar as competições da temporada 2021, como o Campeonato Brasileiro, marcado para junho, a equipe Sub-20 do Santos realizou um jogo-treino na manhã deste sábado (22) contra a equipe Sub-20 da Portuguesa Santista, no CT Rei Pelé. Os Meninos da Vila Venceram por 2 a 1.A equipe santista foi a campo com com Enzo; Fabricio, Gustavo, Yalle (Balieiro) e Natan; Rafael, Felipe Claudino, Matheus (Messias); Alex (Clenisson), Wesley Patati (Jeferson) e Ryan (Kaio). Os gols marcados foram de Wesley Patati (de pênalti) e Kaio. O jogo também foi marcado pela forte chuva que caiu em Santos na hora da partida.- A gente está num momento de reestruturação da base, principalmente do Sub-20, de onde muitos jogadores saíram para a equipe principal. Jogar com a Portuguesa é sempre um jogo duro, por ser uma equipe da cidade, todo mundo quer mostrar suas condições e acaba sendo um jogo um pouquinho diferente. Mas eu gostei do empenho, da luta da garotada. A Portuguesa joga com um time mais velho, nós estamos com uma equipe de primeiro ano e conseguimos confrontar na questão de força. Na parte técnica conseguimos ver jogadas que a gente vem trabalhando, principalmente de ataque, de transições - avaliou Aarão Alves, técnico da equipe Sub-20 do Santos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado
Sirene de polícia
Mulher desmaia após homem agredi-la com barra de ferro em Rio Bananal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados