Patati marca e Santos Sub-20 vence amistoso contra a Portuguesa santista

Em preparação para iniciar as competições da temporada 2021, como o Campeonato Brasileiro, marcado para junho, a equipe Sub-20 do Santos realizou um jogo-treino na manhã deste sábado (22) contra a equipe Sub-20 da Portuguesa Santista, no CT Rei Pelé. Os Meninos da Vila Venceram por 2 a 1.A equipe santista foi a campo com com Enzo; Fabricio, Gustavo, Yalle (Balieiro) e Natan; Rafael, Felipe Claudino, Matheus (Messias); Alex (Clenisson), Wesley Patati (Jeferson) e Ryan (Kaio). Os gols marcados foram de Wesley Patati (de pênalti) e Kaio. O jogo também foi marcado pela forte chuva que caiu em Santos na hora da partida.- A gente está num momento de reestruturação da base, principalmente do Sub-20, de onde muitos jogadores saíram para a equipe principal. Jogar com a Portuguesa é sempre um jogo duro, por ser uma equipe da cidade, todo mundo quer mostrar suas condições e acaba sendo um jogo um pouquinho diferente. Mas eu gostei do empenho, da luta da garotada. A Portuguesa joga com um time mais velho, nós estamos com uma equipe de primeiro ano e conseguimos confrontar na questão de força. Na parte técnica conseguimos ver jogadas que a gente vem trabalhando, principalmente de ataque, de transições - avaliou Aarão Alves, técnico da equipe Sub-20 do Santos.