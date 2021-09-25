Patati e Marcos Leonardo são convocados para a Seleção Sub-18

O atacante Marcos Leonardo e o meia Weslley Patati, da equipe Sub-20, foram convocados pelo técnico Dudu Patetuci para um período de preparação da Seleção Brasileira Sub-18 na Granja Comary entre os dias 4 e 12 de outubro.Com a convocação, Marcos Leonardo vai desfalcar o Santos no clássico contra o São Paulo, dia 7, no Morumbi, e do jogo contra o Grêmio, dia 10, na Vila Belmiro.
O objetivo é seguir desenvolvendo a geração de atletas nascidos em 2003 e prepará-los para o Torneio Sul-Americano Sub-20 Conmebol em 2023, classificatório para a Copa do Mundo da categoria.- Estas etapas de preparação são muito importantes para darmos sequência à observação e desenvolvimento dos jogadores da geração 03, com o pensamento voltado ao Sul-Americano em 2023. O projeto das seleções dos anos ímpares, lançado pelo Branco em 2018, foi fundamental para conseguirmos acompanhar mais atletas, dar mais rodagem a eles - avalia Dudu Patetuci.
CONVOCADOS:
Goleiros:
Kauã - Clube de Regatas do FlamengoMycael - Club Athletico ParanaenseThiago Beltrame - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Zagueiros:
João Pedro - Club Athletico ParanaenseLucas Belezi - Sport Club Corinthians PaulistaRobert - Sport Club Corinthians PaulistaWeverton - Cruzeiro Esporte Clube
Laterais:
Andre Dhominique - Esporte Clube BahiaLucas Kawan - Grêmio Foot-Ball Porto AlegrenseCuiabano - Grêmio Foot-Ball Porto AlegrensePatryck - São Paulo Futebol Clube
Meio campistas:
Alexsander - Fluminense Footbal ClubAndrey - Club de Regatas Vasco da GamaJuninho - Club Athletico ParanaenseKeven - Sport Club Corinthians PaulistaMarlon Gomes - Club de Regatas Vasco da GamaWeslley - Santos Futebol Clube
Atacantes:
Kevin - Sociedade Esportiva PalmeirasMarcos Leonardo - Santos Futebol ClubeMatheus Martins - Fluminense Footbal ClubMatheus Nascimento - Botafogo de Futebol e RegatasSávio - Clube Atlético MineiroWerton - Clube de Regatas do Flamengo