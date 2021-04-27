Passes rápidos, técnico 'seguidor' de Bielsa e Valdívia: o que esperar do La Calera, rival do Flamengo nesta noite

Embalado pela vitória na estreia da Libertadores e conquista da Taça Guanabara, o Flamengo entrará em campo nesta terça-feira, às 19h15, para enfrentar o Unión La Calera, em duelo a ser realizado no Maracanã e válido pela segunda rodada do Grupo G do torneio continental. O LANCE! aborda o que esperar da equipe chilena na encardida missão de parar o Rubro-Negro.Unión La Calera é o novato do grupo na Liberta. Fundado em 1954 e conhecido por disputar todas as divisões do futebol local, é um clube pequeno que vem surpreendendo nos últimos anos, mas que chega ao Rio sem acumular resultados animadores: em seis jogos nesta temporada, sendo cinco pelo Chileno e um pela competição internacional, obteve apenas duas vitórias, além de empatar três vezes e perder uma - aproveitamento de 50%.
BIELSA INSPIRA O TÉCNICO
A equipe é treinada pelo argentino Luca Marcogiuseppe, adepto da filosofia de Marcelo Bielsa, que o recrutou para ser analista de vídeo no Athletic Bilbao-ESP, em 2011. Bem como pensa "El Loco", o La Calera tem uma movimentação intensa e "peculiar" entre os homens da frente, gosta de ter a bola, é veloz com ela, mas não deixa de apostar nos lançamentos se o contexto lhe for conveniente - o que deve ocorrer nesta noite.
- Vejo dificuldade para o Unión La Calera vencer o Flamengo no Maracanã. Apesar de terem feito bons jogos e conquistado bons resultados contra times brasileiros, hoje é muito difícil que, dadas as diferenças econômicas, um time chileno consiga o vencer no Brasil. A única chance que vejo é de o La Calera dominar a bola e evitar transições rápidas contra a sua meta - analisou o jornalista chileno Bruno Sampieri, ao L!, emendando:
Os grandes destaques dos "Rojos", como são conhecidos, estão no setor defensivo: o goleiro Alexis Arias e o zagueiro Santiago García. Além deles, têm também o atacante uruguaio Octavio Rivero e Andrés Vilches como artilheiros natos - e que costumam atuar lado a lado.
A figura mais conhecida do elenco, no entanto, está na meiuca: o experiente Jorge Valdívia, ex-Palmeiras e seleção chilena, de 37 anos. Mas o camisa 21 não é titular absoluto. Pelo contrário, deve iniciar a peleja de hoje no banco - assim como ocorreu na estreia da Libertadores, quando nem sequer foi acionado. No último jogo, realizado neste sábado, com peças poupadas por Marcogiuseppe, Valdívia foi titular em um time que atuou com um losango no meio e dois atacantes. O time perdeu para o O´Higgins por 1 a 0 na Liga.
Aliás, a Unión La Calera não vence há três partidas. Ao todo, na temporada, sofreu cinco gols e foi às redes em seis ocasiões, e está em quinto no Chileno.
Nos anos anteriores, após subir para a primeira divisão pela última vez em 2017, o La Calera conseguiu melhorar o desempenho jornada a jornada. Em 2018, terminou em sexto no campeonato local; em 2019, foi o quarto melhor colocado; e em 2020 terminou como vice-campeão.LA CALERA CONTRA BRASILEIROS
Nas duas últimas temporadas, o La Calera disputou a Sul-Americana e aprontou contra clubes brasileiros. Em 2019, eliminou a Chapecoense na primeira fase e caiu nos pênaltis para o Atlético-MG na segunda. Ano passado, eliminou o Fluminense na primeira fase com dois empates (1 a 1 no Rio e 0 a 0 no Chile).
O técnico do Flamengo comentou sobre o Unión La Calera logo após a conquista da Taça Guanabara, no último fim de semana. Ceni realçou, principalmente, a agilidade do time na troca de passes.
- Eu gostei bastante (do Unión La Calera). Assisti ao jogo contra a LDU. Uma equipe que, apesar do gramado sintético, faz com que a bola ganhe muito mais velocidade, é uma equipe que troca muito a bola, com sistema peculiar de jogo.
- Uma equipe que, para mim, não é surpresa, com investimento grande e que vem bem no campeonato chileno. Jogou melhor que a LDU em casa, no jogo passado. Merecia a vitória. Sofreu o empate no fim, de um cruzamento, eu não acho que tenha sido um chute. Poderia ter definido o jogo antes com uma finalização que bateu na trave e saiu. É uma equipe que eu gostei bastante. Jogadores bem técnicos, rápidos e que tocam bem a bola. Eu acho que é uma equipe que vai trazer dificuldade não só para o Flamengo, mas como já mostrou contra a LDU. E vai trazer dificuldade contra o Vélez. Vai ser uma chave mais equilibrada do que todos imaginavam - completou Rogério Ceni.
Contra a LDU, aliás, o Unión La Calera trocou 550 passes (77 a mais que o Flamengo diante do Vélez). A ver qual será a postura do novato time e se os comandados de Marcogiuseppe sustentarão a pressão para voltar ao Chile com ponto na bagagem.
MAIS SOBRE O UNIÓN LA CALERA
- Estádio: Municipal Nicolás Chahuán Nazar, em La Calera- Participações em Libertadores: 1- Como se classificou: 2º no Campeonato Chileno 2020