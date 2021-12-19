  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Passeio histórico! Benfica goleia o Marítimo e busca aproximar-se de líderes da Primeira Liga
Com goleada por 7 a 1 sobre o Marítimo, Benfica mantém diferença de quatro pontos para o Sporting, líder do Português...
LanceNet

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 15:53

O Benfica fez o que era necessário para permanecer em busca da liderança da Primeira Liga. A equipe da capital portuguesa goleou o Marítimo neste domingo pelo placar de 7 a 1 com dois gols de Darwin Núñez e outros de Gilberto, Rafa Silva, Yaremchuk, Gonçalo Ramos e Seferovic.Veja a tabela do Português
DOBLETEA equipe do Benfica foi completamente superior ao Marítimo na primeira etapa, e já foi ao ataque no início desta. Aos três minutos de jogo, o time da casa abriu o placar com Darwin Núñez, que já ampliou a vantagem aos 18 minutos.
GOL BRASILEIROCom uma boa vantagem no placar no início da partida, o Benfica procurou aumentar a diferença no marcador, seguindo no ataque durante o primeiro tempo. A equipe da capital aumentou o seu número de gols aos 34 minutos, com o brasileiro Gilberto.
GOLEADAO início do segundo tempo mostrou mais do mesmo feito pelo Benfica durante a etapa inicial, e a equipe marcou mais vezes. Rafa Silva, que brilhou com quatro assistências no jogo, fez o seu gol aos três minutos, e Yaremchuk também aproveitou para colocar a bola na rede aos doze minutos.
GOLS NO FIMPerto do fim da segunda etapa, o Marítimo descontou com Ali Alipour, mas não foi o suficiente para conter o Benfica, que ainda marcou duas vezes. O time do Estádio da Luz fez dois gols no fim com Gonçalo Ramos e Seferovic, vencendo por 7 a 1.
SEQUÊNCIAO Benfica enfrenta o Porto pelas oitavas da Taça de Portugal às 17:45h (de Brasília) de quinta-feira. O Marítimo, por sua vez, atua no dia 28 de dezembro contra o Vizela, às 16h (de Brasília).
