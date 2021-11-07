Pássaro lamenta, mas diz que não faltou dedicação do Vasco para tentar o acesso: 'É uma frustração enorme'

Crédito: Alexandre Pássaro considerou a goleada do Botafogo sobre o Vasco como um 'jogo atípico' (Rafael Ribeiro/Vasco

Em São Januário, o Vasco sofreu uma goleada de 4 a 0 para o Botafogo e praticamente sacramentou a permanência na Série B por mais um ano. Em coletiva de imprensa, o diretor executivo Alexandre Pássaro respondeu às perguntas ao lado do técnico Fernando Diniz. Ele assumiu que o clube não alcançou o seu objetivo, mas disse que não faltou empenho. Além disso, disse que o presidente Jorge Salgado vai recolocar o Cruz-Maltino na Série A "em um futuro próximo". - É um dia muito triste para a gente que trabalha incessantemente nesse projeto, mas é um dia de uma frustração gigantesca, do tamanho da frustração da torcida. A gente praticamente não conseguiu nosso objetivo, mas não foi em nenhum momento por falta de dedicação, por falta de trabalho, de amor. É natural que a gente esteja aqui falando, como sempre foi ao longo desse ano inteiro. Hoje foi um jogo atípico, mas da mesma forma que foi atípico é completamente frustrante, completamente inaceitável, para nunca mais acontecer - disse o diretor, e emendou:

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- Estou aqui para dizer para a torcida do Vasco, que hoje está muito chateada e não quer ouvir praticamente nada, que, embora esportivamente a gente não tenha conquistado o objetivo, a gestão comandada pelo Jorge Salgado vai, num futuro muito breve, tirar o Vasco de onde está, onde foi entregue ao Jorge Salgado - completou.

Durante toda campanha, o Vasco não teve atuações que deram confiança ao torcedor no possível acesso. Ao ser questionado sobre o trabalho, Pássaro afirmou que o departamento sempre trabalhou em prol do clube. Sobre o futuro, ele disse que tem contrato vigente, mas que se a solução encontrada for a sua saída, será o primeiro a renunciar.

- Acho que todo mundo tem o direito de achar qualquer coisa, de fato a gente confia nos nossos atletas, confia no que a gente fez, mas infelizmente não deu certo. É uma frustração enorme, uma frustração gigante, uma decepção do tamanho do mundo. Hoje é um dia muito triste por não termos conquistado nossos objetivos, mas isso é uma coisa que tem várias formas de ver. O time do Vasco já foi o melhor time da Série B e deixou de ser uma três ou quatro vezes ao longo do campeonato. Em nenhum momento eu ou o departamento que eu comando pensou na individualidade das pessoas, a gente sempre pensou no Vasco. Tem uma estrada pavimentada para o futuro - disse ele.

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