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Pássaro celebra evolução do Vasco após mudança tática, mas avisa: 'De nada adianta oscilarmos tanto'

Diretor executivo de futebol do Cruz-Maltino comenta o que os números provam: com quatro jogadores no meio-campo, o rendimento melhorou...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2021 às 07:30
Crédito: Alexandre Pássaro comanda o departamento de futebol do clube cruz-maltino (Rafael Ribeiro/Vasco.com.br
O início do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro foi preocupantemente ruim. O departamento de futebol esteve todo sob pressão. Até que o técnico Marcelo Cabo optou por trocar, em vez de jogadores na escalação, o sistema de jogo. Abriu mão do 4-2-3-1 e passou a adotar um 4-4-2 com o meio-campo em losango. O time melhorou, e o diretor executivo de futebol do clube valoriza.- Desde essa mudança, após o jogo contra o Avaí, o Vasco tem 62% de aproveitamento, praticamente de líder. O que ainda não corrige a nossa conta para cima são as quatro primeiras rodadas - lamentou o dirigente, que acrescentou sobre o período inicial:
- Em casa, fizemos zero pontos em dois jogos. Nos quatro primeiros jogos tivemos praticamente 30% de aproveitamento (quatro pontos de 12 possíveis). De nada adianta oscilarmos tanto no campeonato. Agora estamos com um aproveitamento bom - celebrou.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Nos quatro primeiros jogos o Vasco:- Perdeu em casa para o Operário- Empatou fora de casa com a Ponte Preta- Ganhou do Brasil-RS fora de casa- Perdeu em casa para o Avaí
Após a mudança tática o Vasco:- Ganhou do CRB em casa- Perdeu para o Cruzeiro fora de casa- Ganhou do Brusque em casa- Perdeu para Goiás fora de casa- Ganhou do Confiança em casa- Ganhou do Sampaio Corrêa em casa- Empatou com o Coritiba fora de casa

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