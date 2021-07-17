Pássaro celebra evolução do Vasco após mudança tática, mas avisa: 'De nada adianta oscilarmos tanto'

Crédito: Alexandre Pássaro comanda o departamento de futebol do clube cruz-maltino (Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

O início do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro foi preocupantemente ruim. O departamento de futebol esteve todo sob pressão. Até que o técnico Marcelo Cabo optou por trocar, em vez de jogadores na escalação, o sistema de jogo. Abriu mão do 4-2-3-1 e passou a adotar um 4-4-2 com o meio-campo em losango. O time melhorou, e o diretor executivo de futebol do clube valoriza.- Desde essa mudança, após o jogo contra o Avaí, o Vasco tem 62% de aproveitamento, praticamente de líder. O que ainda não corrige a nossa conta para cima são as quatro primeiras rodadas - lamentou o dirigente, que acrescentou sobre o período inicial:

- Em casa, fizemos zero pontos em dois jogos. Nos quatro primeiros jogos tivemos praticamente 30% de aproveitamento (quatro pontos de 12 possíveis). De nada adianta oscilarmos tanto no campeonato. Agora estamos com um aproveitamento bom - celebrou.

-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Nos quatro primeiros jogos o Vasco:- Perdeu em casa para o Operário- Empatou fora de casa com a Ponte Preta- Ganhou do Brasil-RS fora de casa- Perdeu em casa para o Avaí