Partiu Atlético-MG! Marrony se despede dos companheiros na Colina

A passagem de Marrony pelo Vasco chega ao fim. Após ter sido liberado das atividades desta quinta-feira (apesar de o clube, oficialmente, negar), nesta sexta de tarde o atacante vai a São Januário se despedir dos companheiros. A negociação está no estágio de burocracia final e, por um total aproximado de R$ 20 milhões, o jogador de 21 anos vai jogar no Atlético-MG.
Ainda não há data exata para a apresentação do atleta em Belo Horizonte, mas ao longo do fim de semana a data da viagem deverá ser conhecida. Marrony assinará contrato válido por cinco anos e com um aumento em torno de 60% em cima do que ele recebia no Cruz-Maltino.
A negociação, que envolve também outras partes, se arrastou ao longo desta semana, mas o pedido do técnico Jorge Sampaoli para a contratação foi atendido. O Vasco mantém um valor para lucro futuro garantido e, com o que receberá, vai amenizar os atrasos de salários.
Descoberto pelo Volta Redonda, Marrony foi para o Vasco ainda nas categorias de base. Estreou pelo time principal em 2018 e, desde então, marcou dez gols em 82 partidas.E MAIS:Agora vai? Venda de Marrony do Vasco para o Atlético-MG se arrasta, mas está perto da confirmaçãoInspirado em Romário, Cano trabalha por estátua em São Januário: 'Sonhos são para serem cumpridos'Jardel dá conselhos a jovens do Vasco e lembra Dener: 'Ia ser um Pelé'Liberado do treino do Vasco, Marrony indica futuro no Atlético-MGAtlético-MG, Vasco, Volta Redonda e mais um: mistérios e curiosidades de 10% dos direitos de Marrony E MAIS: