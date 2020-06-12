Partiu Atlético-MG! Marrony se despede dos companheiros na Colina

Crédito: Marrony fez dez gols em 82 jogos pelo clube cruz-maltino (Marcelo Goncalves/Photo Premium/Lancepress!

A passagem de Marrony pelo Vasco chega ao fim. Após ter sido liberado das atividades desta quinta-feira (apesar de o clube, oficialmente, negar), nesta sexta de tarde o atacante vai a São Januário se despedir dos companheiros. A negociação está no estágio de burocracia final e, por um total aproximado de R$ 20 milhões, o jogador de 21 anos vai jogar no Atlético-MG.

Ainda não há data exata para a apresentação do atleta em Belo Horizonte, mas ao longo do fim de semana a data da viagem deverá ser conhecida. Marrony assinará contrato válido por cinco anos e com um aumento em torno de 60% em cima do que ele recebia no Cruz-Maltino.

A negociação, que envolve também outras partes, se arrastou ao longo desta semana, mas o pedido do técnico Jorge Sampaoli para a contratação foi atendido. O Vasco mantém um valor para lucro futuro garantido e, com o que receberá, vai amenizar os atrasos de salários.