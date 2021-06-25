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Partida entre Fluminense e Athletico-PR será a primeira sem transmissão do Brasileirão 2021

Globo abriu mão de passar a partida; clube paranaense só pode ter transmissões feitas pela emissora em TV aberta...
LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 12:11

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 12:11

Crédito: Divulgação/PMVR
A partida entre Fluminense e Athletico-PR, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, vai ser a primeira sem transmissão nesta edição de 2021. A Globo optou por não mostrar o confronto em TV aberta e nem através do "ge". A emissora pode escolher três jogos da primeira divisão por rodada, mas, para o Rio de Janeiro, vai passar Botafogo x Vitória, pela Série B.
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A informação foi dada pelo "UOL" e a tabela divulgada pela CBF desde antes do início do Brasileirão já mostrava que não haveria a transmissão. Pesa contra também o fato de o jogo estar marcado para iniciar às 20h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.
O Athletico, vale lembrar, tem contrato na TV fechada com a TNT Sports e é dono de seus próprios direitos no pay per view. Por isso, a única alternativa da Globo seria a transmissão em TV aberta ou na internet. Na legislação atual, só é permitida a transmissão dos jogos se a empresa possuir direitos dos dois times em campo, o que não é o caso.
Veja a tabela do Brasileirão
No Brasileirão de 2020, uma das partidas que sofreu com o "apagão" foi justamente a do Fluminense. São Paulo e Fortaleza também tiveram este problema ao enfrentar o Athletico.
O Fluminense estará na TV aberta no próximo domingo, quando enfrenta o Corinthians em São Januário, às 16h, e também no posterior, dia 4 de julho, para o clássico com o Flamengo.

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