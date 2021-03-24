Partida contra São Bento marcará volta de titulares do Palmeiras aos gramados

Após um fim de temporada exaustivo e emocionante, os jogadores do Palmeiras, em diferentes grupos, entraram de férias. No último sábado (20), os atletas que mais atuaram no último ano retornaram aos treinos e, dias depois, foram inscritos no Paulistão, reforçando o Verdão na partida contra o São Bento, nesta quarta-feira (24).Os titulares, então, poderão estrear na temporada 2021 e, com isso, ganhar ritmo para o restante do ano, que tende a ser, mais uma vez, complicado para o Verdão no quesito calendário, dado que o Campeonato Paulista está mais uma vez, paralisado.A partida, além disso, será uma das últimas antes do Maior Campeão Nacional entrar, mais uma vez, numa disputa de títulos, sendo este a Recopa Sul-Americana, cujos jogos da final estão marcados para os dias 7 e 14 de abril. A Supercopa do Brasil também está disputada pelo Alviverde, no dia 11 do próximo mês.