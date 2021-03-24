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futebol

Partida contra São Bento marcará volta de titulares do Palmeiras aos gramados

Jogadores tiveram férias após o final da temporada 2020/21 e podem retornar aos gramados no próximo jogo
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Publicado em 24 de Março de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após um fim de temporada exaustivo e emocionante, os jogadores do Palmeiras, em diferentes grupos, entraram de férias. No último sábado (20), os atletas que mais atuaram no último ano retornaram aos treinos e, dias depois, foram inscritos no Paulistão, reforçando o Verdão na partida contra o São Bento, nesta quarta-feira (24).Os titulares, então, poderão estrear na temporada 2021 e, com isso, ganhar ritmo para o restante do ano, que tende a ser, mais uma vez, complicado para o Verdão no quesito calendário, dado que o Campeonato Paulista está mais uma vez, paralisado.A partida, além disso, será uma das últimas antes do Maior Campeão Nacional entrar, mais uma vez, numa disputa de títulos, sendo este a Recopa Sul-Americana, cujos jogos da final estão marcados para os dias 7 e 14 de abril. A Supercopa do Brasil também está disputada pelo Alviverde, no dia 11 do próximo mês.
O Palmeiras entra em campo, pela 3ª rodada do Paulistão, próxima quarta-feira (24), contra o São Bento, às 22h (horário de Brasília), em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro.

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