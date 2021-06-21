Parte da diretoria do Botafogo quer vender Paulo Victor; outra ala deseja esperar mercado internacional

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O interesse do Internacional em Paulo Victor é real. O Internacional chegou a colocar valores iniciais para tentar levar o lateral-esquerdo do Botafogo, mas o clube, inicialmente, recusou. Internamente, porém, há uma divergência quanto a esta questão no Alvinegro.

Uma parte da diretoria acredita que o valor oferecido pelo Internacional é muito baixo para o que Paulo Victor apresentou até agora e pela possível margem de evolução que possui. Outra ala, contudo, tem o desejo de concretizar a venda com pressa por conta da dramática situação financeira.

Os valores não foram unânimes internamente, mas os problemas nos cofres são uma das linhas seguidas por pessoas que estão no dia a dia e apoiam que a venda seja feita agora.A outra, que não concorda com os valores, quer esperar a abertura da janela internacional, em julho, para tentar negociar Paulo Victor em cifras de euros ou dólares - que, em relação a um real desvalorizado, podem render mais dinheiro ao Botafogo.