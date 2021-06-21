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Parte da diretoria do Botafogo quer vender Paulo Victor; outra ala deseja esperar mercado internacional

Cifras iniciais mostradas pelo Internacional não agradaram totalidade da diretoria do Alvinegro, mas há uma ala que, mesmo assim, é favorável pela venda...
LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 15:23

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 15:23

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O interesse do Internacional em Paulo Victor é real. O Internacional chegou a colocar valores iniciais para tentar levar o lateral-esquerdo do Botafogo, mas o clube, inicialmente, recusou. Internamente, porém, há uma divergência quanto a esta questão no Alvinegro.
Uma parte da diretoria acredita que o valor oferecido pelo Internacional é muito baixo para o que Paulo Victor apresentou até agora e pela possível margem de evolução que possui. Outra ala, contudo, tem o desejo de concretizar a venda com pressa por conta da dramática situação financeira.
Os valores não foram unânimes internamente, mas os problemas nos cofres são uma das linhas seguidas por pessoas que estão no dia a dia e apoiam que a venda seja feita agora.A outra, que não concorda com os valores, quer esperar a abertura da janela internacional, em julho, para tentar negociar Paulo Victor em cifras de euros ou dólares - que, em relação a um real desvalorizado, podem render mais dinheiro ao Botafogo.
O fato é que o clima interno quanto a possível venda de Paulo Victor passa longe de ser bom. O desentendimento pelo formato da venda gera debates e ainda não há uma definição concreta.

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