Paris Saint-Germain também entra na briga por Romelu Lukaku

O Paris Saint-Germain se juntou ao Manchester City na lista de interessados pelo atacante Romelu Lukaku, segundo o “Calciomercato”. Após a tentativa fracassada por Haaland, o clube busca o belga para formar um tridente dos sonhos no ataque com ao lado de Neymar e Mbappé para o técnico Pochettino trabalhar.Os ingleses estão na disputa por conta da provável saída de Sergio Aguero ao final da temporada, uma vez que o veterano está próximo do fim do seu contrato. A expectativa é de que Pep Guardiola opte por renovar com o ídolo do clube e o Barcelona surge como um possível destino para o argentino.
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Apesar de Lukaku estar na agenda de PSG e Manchester City, os dois clubes ainda devem disputar a contratação de Messi. A chegada do craque em uma equipe deve fazer com que não haja espaço na folha salarial para um atleta do calibre do atacante da Inter de Milão, enquanto os culés tentam renovar com o maior atleta da história do clube.