Paris Saint-Germain também entra na briga por Romelu Lukaku

O Paris Saint-Germain se juntou ao Manchester City na lista de interessados pelo atacante Romelu Lukaku, segundo o “Calciomercato”. Após a tentativa fracassada por Haaland, o clube busca o belga para formar um tridente dos sonhos no ataque com ao lado de Neymar e Mbappé para o técnico Pochettino trabalhar.Os ingleses estão na disputa por conta da provável saída de Sergio Aguero ao final da temporada, uma vez que o veterano está próximo do fim do seu contrato. A expectativa é de que Pep Guardiola opte por renovar com o ídolo do clube e o Barcelona surge como um possível destino para o argentino.