Paris Saint-Germain faz proposta por Lionel Messi

O Paris Saint-Germain enviou uma proposta para Lionel Messi, segundo o jornal "As". O clube francês segue em contatos com Jorge Messi, pai e empresário do jogador, mas não tem pressa em negociar a chegada do atacante argentino.As informações indicam que após a disputa da Copa América, o PSG deve fazer o possível e o impossível em busca do que seria a maior contratação deste mercado de transferências. Um sonho que Nasser Al-Khelaifi e Leonardo perseguem há anos.