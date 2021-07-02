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futebol

Paris Saint-Germain faz proposta por Lionel Messi

Clube francês não tem pressa em negociar com atacante argentino, embora atleta esteja inclinado a aceitar seguir jogando pelo Barcelona na próxima temporada...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 10:58

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 10:58
Crédito: CARL DE SOUZA / AFP
O Paris Saint-Germain enviou uma proposta para Lionel Messi, segundo o jornal "As". O clube francês segue em contatos com Jorge Messi, pai e empresário do jogador, mas não tem pressa em negociar a chegada do atacante argentino.As informações indicam que após a disputa da Copa América, o PSG deve fazer o possível e o impossível em busca do que seria a maior contratação deste mercado de transferências. Um sonho que Nasser Al-Khelaifi e Leonardo perseguem há anos.
> Veja a tabela da Copa América
No entanto, Messi estaria disposto a aceitar uma renovação contratual por duas temporadas com o Barcelona. No entanto, a crise econômica dos culés e as exigências salariais do camisa 10 são as principais barreiras encontradas nesta negociação.
Neste momento, o craque está focado na disputa da Copa América, que se encerra no próximo dia 10 de julho. Neste sábado, Messi entra em campo pela Argentina diante do Equador em busca de uma vaga na semifinal do torneio sul-americano.

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