Paris Saint-Germain está interessado em jogador do Real Madrid

Crédito: Lucas Vásquez pode deixar equipe merengue no final da temporada (PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

O Paris Saint-Germain está interessado na contratação de Lucas Vásquez, do Real Madrid, segundo o jornal "As". O jogador espanhol tem contrato até o final da temporada com a equipe merengue, mas segue sem aceitar as condições para renovar seu vínculo com o atual campeão da La Liga.Vásquez tem atuado e desempenhado um bom papel como lateral direito, posição em que o time de Mauricio Pochettino carece de mais qualidade. O elenco conta com Florenzi, que está emprestado pela Roma, mas que pode ser contratado em definitivo e Dagba.

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Além disso, Lucas pode ocupar o lugar de Di Maria na ponta direita, posição de origem do espanhol. O argentino tem 33 anos e sua participação na equipe titular deve exigir cautela por conta da condição física de um atleta veterano e a rotação do plantel é essencial.