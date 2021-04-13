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futebol

Paris Saint-Germain está interessado em jogador do Real Madrid

Lucas Vásquez tem contrato até o final da temporada com a equipe merengue e segue sem renovar seu vínculo. Bayern também já se interessou pelo espanhol...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 09:44

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 09:44
Crédito: Lucas Vásquez pode deixar equipe merengue no final da temporada (PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
O Paris Saint-Germain está interessado na contratação de Lucas Vásquez, do Real Madrid, segundo o jornal "As". O jogador espanhol tem contrato até o final da temporada com a equipe merengue, mas segue sem aceitar as condições para renovar seu vínculo com o atual campeão da La Liga.Vásquez tem atuado e desempenhado um bom papel como lateral direito, posição em que o time de Mauricio Pochettino carece de mais qualidade. O elenco conta com Florenzi, que está emprestado pela Roma, mas que pode ser contratado em definitivo e Dagba.
> Veja a tabela da Champions League
Além disso, Lucas pode ocupar o lugar de Di Maria na ponta direita, posição de origem do espanhol. O argentino tem 33 anos e sua participação na equipe titular deve exigir cautela por conta da condição física de um atleta veterano e a rotação do plantel é essencial.
O Real Madrid ofereceu uma proposta de renovação por três temporadas com um salário de três milhões de euros (R$ 20 milhões) líquidos por ano, o que não agradou o atleta. Ainda assim, Vásquez opta por esperar até o final antes de tomar uma decisão sobre seu futuro.

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