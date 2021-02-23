Paris Saint-Germain deve buscar a contratação de Bellerín

O Paris Saint-Germain está interessado na contratação de Bellerín, lateral direito do Arsenal, segundo a “CBS Sports”. Os franceses tentaram um acordo na última janela de transferências, mas não houve acordo e os Gunners devem pedir cerca de 50 milhões de euros (R$ 334 milhões) pela transferência.O nome do espanhol é cotado para assumir o posto ocupado por Florenzi, contratado por empréstimo da Roma nesta temporada. O clube já perdeu Meunier, enquanto na reta final da última campanha teve que improvisar Kehrer no lado direito. Com isso, o setor é tratado como uma das prioridades do próximo mercado.