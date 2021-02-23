Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Paris Saint-Germain deve buscar a contratação de Bellerín

Clube francês não conseguiu acordo na janela de janeiro e Arsenal espera receber mais de R$ 300 milhões pelo lateral direito. Barcelona também está na disputa pelo atleta...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 09:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2021 às 09:55
Crédito: AFP
O Paris Saint-Germain está interessado na contratação de Bellerín, lateral direito do Arsenal, segundo a “CBS Sports”. Os franceses tentaram um acordo na última janela de transferências, mas não houve acordo e os Gunners devem pedir cerca de 50 milhões de euros (R$ 334 milhões) pela transferência.O nome do espanhol é cotado para assumir o posto ocupado por Florenzi, contratado por empréstimo da Roma nesta temporada. O clube já perdeu Meunier, enquanto na reta final da última campanha teve que improvisar Kehrer no lado direito. Com isso, o setor é tratado como uma das prioridades do próximo mercado.
> Veja a tabela da Ligue 1
O PSG não é o único interessado em Bellerín e o Barcelona também está na disputa pela contratação do jogador. O atleta é formado na base de La Masia, mas pode enfrentar uma concorrência maior com Dest caso opte retornar à Catalunha. O jogador tem contrato até 2023 com o clube inglês.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arsenal barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samba Júnior reuniu o público na nova Orla de São Pedro
Grupo de pagode capixaba lota orla de São Pedro em gravação de audiovisual
Imagem Edicase Brasil
Seminário na Ufes vai debater proteção às mulheres; saiba como participar
Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados