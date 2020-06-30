Parceria entre Flamengo e BS2 chega ao último dia; confira como será o novo ciclo

Crédito: Alexandre Vidal / CRF

Este 30 de junho é o último dia vigente do acordo entre Flamengo e o Banco BS2. A parceria foi encurtada após a empresa, além dos contratempos devido à pandemia do novo coronavírus, ficar ciente de que o clube negociava com outras empresas para o espaço master do uniforme. O time feminino e as categorias de base também deixam de ser patrocinadas.

Tido à época como detentora do "maior contrato de patrocínio do futebol nacional no modelo fixo + variável", o acordo foi iniciado em abril de 2019 e iria até dezembro deste ano, prevendo mais duas parcelas de R$ 5 milhões a serem depositadas este ano. Um aporte de mais R$ 10 milhões anuais para estampar o banco em outras modalidades do Flamengo, antes encaminhado, não ocorrerá mais, naturalmente.

Nos últimos meses, o Flamengo flertou com a Amazon e outras empresas, mas o substituto do BS2 foi de mesmo segmento: o Banco de Brasília (BRB). O clube vê o acerto como uma parceria muito mais ampla do que a simples exposição da marca no uniforme em troca de determinado valor.

O projeto inclui, especialmente, o lançamento de um novo banco digital (aguardado para o dia 15 de julho), de produtos e serviços direcionados aos milhões de torcedores rubro-negros.

- A parceria com o Flamengo, time com marca de força global, vai permitir ao BRB diversificar seus negócios, expandir sua base de clientes e ampliar a atuação nacional tanto na forma de presença física quanto digital - afirmou Paulo Henrique Costa, presidente do Banco de Brasília, logo após a parceria ter sido sacramentada.BRB já patrocinava o basquete do Fla (Foto: Divulgação/Flamengo)DE OLHO EM AÇÕES DE MARKETING

Com a aprovação no Conselho Deliberativo do clube, o contrato do BRB passa a ter validade de três anos (até junho de 2023), com opção de prorrogação por mais dois anos. Anualmente, o Flamengo receberá R$ 32 milhões, valor que poderá ser potencializado pelas ações de marketing em conjunto com o banco estatal.

O acordo ainda estabelece uma divisão de lucros igualitária entre o Banco de Brasília e o Flamengo: 50% para cada. Impulsionado pela parceria com o Fla, a expectativa é pela abertura de 1,5 milhão de contas digitais por parte do BRB, conforme publicou a coluna "Grande Angular", do jornal Metrópoles.

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COLETIVA DE APRESENTAÇÃO E ESTREIA

Através de sua assessoria de imprensa, o Flamengo informou que, a fim de impulsionar este novo cenário, realizará um evento na Gávea, nesta quarta-feira, para a apresentação oficial da parceria com o Banco de Brasília.Landim já havia falado do novo acordo (Foto: Reprodução/FlaTV)Adequado às atuais normas de segurança no combate ao novo coronavírus, o Flamengo promoverá entrevista com dirigentes do clube e representantes do banco estatal de forma remota, com perguntas de jornalistas a serem enviadas virtualmente, por exemplo - para evitar aglomeração.