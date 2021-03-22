Parceria entre Flamengo e BRB bate marca de 200 mil contas abertas

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

Em oito meses, a parceria entre o Banco de Brasília e Flamengo alcançou chegou à marca de 200 mil contas abertas no Nação BRB FLA, o banco digital fruto do acordo entre o clube e a empresa. Segundo comunicado do Rubro-Negro, o Nação BRB FLA está presente em 27 países e em 70% dos municípios brasileiros.

Presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, celebraram os números alcançados na última semana.

- Em apenas oito meses, o Nação BRB FLA já é considerado um banco digital completo, com um portfólio de produtos e serviços robusto e com opções personalizadas e exclusivas disponíveis aos seus clientes - afirma o presidente do BRB.

- Esta é mais uma marca importante para nossa parceria com o BRB, mas sabemos que este trabalho tem um enorme potencial para crescer ainda mais com a força da Nação Rubro-Negra. A sociedade entre Flamengo e BRB desenvolveu um produto de primeiríssima linha. Por isso estamos muito felizes em poder convocar nosso torcedor a abrir sua conta, aproveitando todos os serviços e benefícios e ainda ajudando nosso clube do coração - disse Gustavo Oliveira.

As 200 mil contas abertas no banco digital Nação BRB FLA representam mais de 55% das contas do BRB. Nos próximos meses, novidades estão programadas para os clientes. Em abril, um novo cartão pré-pago, o Octa, estará disponível aos clientes do banco digital. O novo pré-pago é comemorativo ao octacampeonato do Brasileirão, recém-conquistado pelo Flamengo.