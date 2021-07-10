Parceria entre Bahia e clube da Bolívia é oficializada pelo Esquadrão

Através das redes sociais, o Bahia fez o anúncio de uma parceria de intercâmbio com informações e prospecção de atletas com o Bancruz Piraí, da Bolívia.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA parceria com a equipe de Santa Cruz de la Sierra, importante centro comercial do país distante 850 quilômetros de La Paz, foi celebrada por ambas as partes.
- Queremos aprender com os melhores e o grande trabalho do Bahia no futebol de base, futebol profissional, a gestão como um todo, a democracia... Isso para nós é um exemplo a se seguir. Agora estamos fazendo capacitação em todos os setores da Cidade Tricolor para poder adaptar os conhecimentos que estamos tendo aqui e levar a Bolívia - afirmou o coordenador esportivo do Bancruz, Juan Carlos Gutiérrez Carreón.
- Eles já tinham nos procurado antes e estreitamos os laços nessa visita a Santa Cruz em maio. Entendemos que era uma oportunidade interessante para expandir a marca do nosso clube e também observar jovens atletas. O acordo prevê essa prospecção e inclusive já há um atleta boliviano passando por período de avaliação aqui - agregou o vice-presidente do Bahia, Vitor Ferraz.