Parceria entre Bahia e clube da Bolívia é oficializada pelo Esquadrão

Crédito: Atleta boliviano já faz testes na Cidade Tricolor (Divulgação/Bahia

Através das redes sociais, o Bahia fez o anúncio de uma parceria de intercâmbio com informações e prospecção de atletas com o Bancruz Piraí, da Bolívia.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA parceria com a equipe de Santa Cruz de la Sierra, importante centro comercial do país distante 850 quilômetros de La Paz, foi celebrada por ambas as partes.

- Queremos aprender com os melhores e o grande trabalho do Bahia no futebol de base, futebol profissional, a gestão como um todo, a democracia... Isso para nós é um exemplo a se seguir. Agora estamos fazendo capacitação em todos os setores da Cidade Tricolor para poder adaptar os conhecimentos que estamos tendo aqui e levar a Bolívia - afirmou o coordenador esportivo do Bancruz, Juan Carlos Gutiérrez Carreón.