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futebol

Parceria entre Bahia e clube da Bolívia é oficializada pelo Esquadrão

Acordo entre o tricolor e o Bancruz Piraí, equipe de Santa Cruz de la Sierra, prevê intercâmbio de atletas e estrutura administrativa...
LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2021 às 16:19

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 16:19

Crédito: Atleta boliviano já faz testes na Cidade Tricolor (Divulgação/Bahia
Através das redes sociais, o Bahia fez o anúncio de uma parceria de intercâmbio com informações e prospecção de atletas com o Bancruz Piraí, da Bolívia.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA parceria com a equipe de Santa Cruz de la Sierra, importante centro comercial do país distante 850 quilômetros de La Paz, foi celebrada por ambas as partes.
- Queremos aprender com os melhores e o grande trabalho do Bahia no futebol de base, futebol profissional, a gestão como um todo, a democracia... Isso para nós é um exemplo a se seguir. Agora estamos fazendo capacitação em todos os setores da Cidade Tricolor para poder adaptar os conhecimentos que estamos tendo aqui e levar a Bolívia - afirmou o coordenador esportivo do Bancruz, Juan Carlos Gutiérrez Carreón.
- Eles já tinham nos procurado antes e estreitamos os laços nessa visita a Santa Cruz em maio. Entendemos que era uma oportunidade interessante para expandir a marca do nosso clube e também observar jovens atletas. O acordo prevê essa prospecção e inclusive já há um atleta boliviano passando por período de avaliação aqui - agregou o vice-presidente do Bahia, Vitor Ferraz.

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