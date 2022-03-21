Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Parceira do Corinthians não repassa valor por salário do meia Paulinho

Mesmo assim, Timão cumpre compromisso financeiro com o jogador e não atrasa o salário...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2022 às 19:27

Publicado em 21 de Março de 2022 às 19:27

O Grupo Taunsa, empresa de agronegócios que firmou parceria com o Corinthians no fim do ano passado, e foi responsável pela viabilização financeira do meia Paulinho, atrasou o repasse do valor que o Timão utilizaria para pagar o jogadorA informação foi publicada inicialmente pelo UOL Esporte e confirmada pelo LANCE!.
Com um salário superior a R$ 1 milhão por mês, o camisa 15 teria os seus vencimentos arcados integralmente pela Taunsa.
Ainda não se sabe se o atraso é parcial ou integral e nem se ele ocorre há mais de um mês. Tanto o clube, quanto a empresa, dizem que não se pronunciarão sobre detalhes da parceria.
Ainda que a empresa de agronegócios não tenha pago para o Corinthians os valores aguardados para os cumprimentos dos vencimentos de Paulinho, o Timão não deixou de pagar totalmente os salários do jogador nos três primeiros meses desde o retorno do ídolo, mas precisou se utilizar de outros recursos não programados para que o atraso não acontecesse.
Além de Paulinho, outro meio-campo corintiano, Willian, tem os vencimentos bancados por um parceiro, a Sócios.com. No caso do camisa 10, os pagamentos têm sido feito integralmente e dentro do prazo desde o retorno do atleta, no segundo semestre do ano passado.
Em fevereiro, o LANCE entrevistou com exclusividade o CEO do Grupo Taunsa, Cleidson Cruz, que falou sobre os planos traçados na parceria.
Crédito: PaulinhoestáemsuasegundapassagemcomacamisadoCorinthians(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados