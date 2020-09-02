Para voltar a vencer, Santos encara o Vasco com 'xerife' sem faltas' na zaga

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O zagueiro Peres atuou em todos os minutos que o Santos esteve em campo nesta temporada. E nos seis jogos deste Campeonato Brasileiro, o atleta ainda não cometeu faltas.

O jogador que completou um ano de Peixe em agosto, ganhou consistência na equipe nesta temporada, inicialmente com o técnico Jesualdo Ferreira, demitido do cargo há cerca de um mês, mantida com a chegada de Cuca. Além do retrospecto positivo nos desarmes limpos, Luan também se destaca pela diminuição dos espaços no embate com os adversários, fazendo que ele tome poucos dribles. Em 2020, foram apenas três, segundo o Sofá Score.

O camisa 14 celebra a boa fase e relembra a vitória contra o próximo adversário, o Vasco da Gama, nesta quarta-feira (02), às 21h30, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Na 23ª rodada da mesma competição, mas no ano passado, o Alvinegro Praiano venceu os vascaínos por 1 a 0, em São Januário, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Luan Peres ainda buscava espaço no Peixe, então comandado por Jorge Sampaoli, e atuou durante 70 minutos, sendo substituído aos 25 minutos do segundo tempo, dando lugar a Alison.

– Feliz com esse momento que vivo no Santos. Trabalho diariamente para aprimorar a precisão nos desarmes, e não ter cometido nenhuma falta até aqui é resultado disso – disse o jogador.

– Vamos ter uma partida difícil pela frente, contra uma equipe que vive com começo de Série. O nosso time saiu vitorioso na última vez que enfrentou o Vasco e espero que seja assim novamente – acrescentou.