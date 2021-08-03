Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Para voltar a triunfar, Bahia precisa de urgente melhora nos dois extremos

Além de ter uma alta média de gols sofridos nas últimas cinco rodadas, o Esquadrão convive com péssima marca ofensiva recente...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2021 às 09:08

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 09:08

Crédito: Equipe vem de derrota para o Sport na última rodada do Brasileirão (Felipe Oliveira/EC Bahia
As estatísticas recentes acumuladas pelo Bahia tanto na defesa como no ataque aumentam a preocupação do torcedor pensando na melhora da equipe da mesma forma que dão o tom de urgência na necessidade de mudar o cenário no restante da temporada. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNo caso do sistema defensivo, o time vem sofrendo gols nos últimos cinco jogos entre Brasileirão e Copa do Brasil, tendo sido a última oportunidade que a zaga se safou de sofrer gols em 7 de julho no triunfo por 1 a 0 contra o Juventude através do tento de Matheus Bahia. Desde então, foram 11 gols sofridos, média que ultrapassa a marca de dois tentos sofridos a cada compromisso.
Se lá atrás as coisas não estão funcionando para a equipe de Dado Cavalcanti, no plano ofensivo o cenário tampouco é animador.
Isso porque o gol citado do lateral-esquerdo foi justamente o último que a equipe marcou no ano, tendo passado em branco nos dois duelos com o Atlético-MG (Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil) além dos embates no Brasileirão contra São Paulo, Flamengo e Sport.
O próximo adversário do Esquadrão, aliás, será uma excelente oportunidade para demonstrar um alto teor de poder de reação para o plantel tricolor. Isso porque, após contrair a desvantagem de 2 a 0 na ida, o Bahia decide seu futuro na Copa do Brasil contra o Atlético-MG na próxima quarta-feira (4) às 21h30 (de Brasília).
Por conta de punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em razão da confusão generalizada na decisão da Copa do Nordeste deste ano vencida contra o Ceará, a equipe recebe o time mineiro em Feira de Santana. Mais precisamente, no Joia da Princesa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados