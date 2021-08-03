Para voltar a triunfar, Bahia precisa de urgente melhora nos dois extremos

Crédito: Equipe vem de derrota para o Sport na última rodada do Brasileirão (Felipe Oliveira/EC Bahia

As estatísticas recentes acumuladas pelo Bahia tanto na defesa como no ataque aumentam a preocupação do torcedor pensando na melhora da equipe da mesma forma que dão o tom de urgência na necessidade de mudar o cenário no restante da temporada. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNo caso do sistema defensivo, o time vem sofrendo gols nos últimos cinco jogos entre Brasileirão e Copa do Brasil, tendo sido a última oportunidade que a zaga se safou de sofrer gols em 7 de julho no triunfo por 1 a 0 contra o Juventude através do tento de Matheus Bahia. Desde então, foram 11 gols sofridos, média que ultrapassa a marca de dois tentos sofridos a cada compromisso.

Se lá atrás as coisas não estão funcionando para a equipe de Dado Cavalcanti, no plano ofensivo o cenário tampouco é animador.

Isso porque o gol citado do lateral-esquerdo foi justamente o último que a equipe marcou no ano, tendo passado em branco nos dois duelos com o Atlético-MG (Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil) além dos embates no Brasileirão contra São Paulo, Flamengo e Sport.

O próximo adversário do Esquadrão, aliás, será uma excelente oportunidade para demonstrar um alto teor de poder de reação para o plantel tricolor. Isso porque, após contrair a desvantagem de 2 a 0 na ida, o Bahia decide seu futuro na Copa do Brasil contra o Atlético-MG na próxima quarta-feira (4) às 21h30 (de Brasília).