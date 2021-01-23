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futebol

Pará quer foco no Brasileiro, e lembra gol “tirado” contra o Goiás

Lateral chegou a estufar as redes do rival no primeiro turno, mas arbitragem acabou assinalando gol contra na súmula e frustrando comemoração do camisa 4...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2021 às 16:28

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 16:28

Crédito: Pará comemora gol na vitória do Santos no primeiro turno, na vitória por 3 a 2 (Twitter/Santos
Um dos líderes do elenco santista, o lateral Pará sabe que o time está com a cabeça na final da Copa Libertadores da América, mas espera foco e uma grande atuação neste domingo contra o Goiás. Para o jogador, o Peixe tem que seguir lutando por uma vaga no G6 do Campeonato Brasileiro.“Sabemos que o Brasileiro é um campeonato muito difícil. Estamos vindo de uma derrota diante do Fortaleza e temos um compromisso importante contra o Goiás, que vive uma situação complicada, mas é uma equipe forte. Precisamos fazer um grande jogo para retomar esse caminho das vitórias. É óbvio que não dá para esquecer da final do dia 30, mas não podemos deixar o Brasileirão de lado. Temos que encostar mais no G6 para buscar essa vaga na Libertadores do ano que vem”, afirmou.O lateral também brincou com o gol que “tiraram” dele no primeiro turno contra o Goiás. Na ocasião, o Santos tinha um jogador a menos após a expulsão de Arthur Gomes e empatava por 1 a 1 até que Pará, aos 9 do segundo tempo, cruzou pela direita, a bola desviou e morreu no fundo das redes, virando a partida. O árbitro deu gol contra.
“É difícil eu chegar ali para fazer gols, né!? A primeira função do lateral é marcar, e quando temos a oportunidade de ir para a frente é sempre buscando ajudar. Naquele dia tive essa chance após um belo passe do Kaio. Consegui infiltrar, mandei cruzado e bola entrou após o desvio, só que infelizmente o árbitro acabou dando gol contra. Mas vou exaltar a vitória, pois fizemos um grande logo lá, mesmo num campo pesado e com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Amanhã vamos buscar repetir a boa atuação para anotar mais três pontos no campeonato”, concluiu o camisa 4.
Santos e Goiás se enfrentam neste domingo, 18h15, na Vila Belmiro pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe ocupa a 9ª colocação na competição, com 45 pontos. Os goianos estão na zona de rebaixamento, na 19ª, com 26.

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