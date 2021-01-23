Pará quer foco no Brasileiro, e lembra gol “tirado” contra o Goiás

Um dos líderes do elenco santista, o lateral Pará sabe que o time está com a cabeça na final da Copa Libertadores da América, mas espera foco e uma grande atuação neste domingo contra o Goiás. Para o jogador, o Peixe tem que seguir lutando por uma vaga no G6 do Campeonato Brasileiro.“Sabemos que o Brasileiro é um campeonato muito difícil. Estamos vindo de uma derrota diante do Fortaleza e temos um compromisso importante contra o Goiás, que vive uma situação complicada, mas é uma equipe forte. Precisamos fazer um grande jogo para retomar esse caminho das vitórias. É óbvio que não dá para esquecer da final do dia 30, mas não podemos deixar o Brasileirão de lado. Temos que encostar mais no G6 para buscar essa vaga na Libertadores do ano que vem”, afirmou.O lateral também brincou com o gol que “tiraram” dele no primeiro turno contra o Goiás. Na ocasião, o Santos tinha um jogador a menos após a expulsão de Arthur Gomes e empatava por 1 a 1 até que Pará, aos 9 do segundo tempo, cruzou pela direita, a bola desviou e morreu no fundo das redes, virando a partida. O árbitro deu gol contra.