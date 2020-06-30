Para preparador físico do Santos, resultados dos testes com atletas foram superiores aos do início do ano

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O preparador físico do Santos, José Pedro Pinto, está satisfeito com a parte física dos atletas do Peixe neste retorno ao CT Rei Pelé, desde a paralisação das atividades, por conta da pandemia do novo coronavírus, há cerca de quatro meses.

Todo o elenco foi submetido a uma série de testes físicos, clínicos e fisiológicos durante sete dias consecutivos, entre os dias 23 e 29 de junho. Nesta terça-feira eles ganharão folga, mas na quarta reiniciarão os trabalhos com bola, parados desde o dia 16 de março. E MAIS:Lucas Veríssimo fala pela primeira vez desde a sua renovação com o Santos: 'Tenho minha história aqui'Com volta de trio, apenas três atletas do Santos ainda não retornaramElenco do Santos encerra período de testes e realiza segunda bateria de exames de COVID-19Novos membros da CIS serão indicados em reunião do Conselho do Santos nesta terça-feiraJogadores do Santos adequam-se a túnel de biodescontaminaçãoLonguine completa dois meses recuperando-se de lesão no SantosExistia um temor de que os jogadores retornassem da quarentena fora de forma, já que ficaram o triplo do tempo parado em relação às costumeiras férias de fim de ano. Contudo, de acordo com José Pedro, os atletas santistas voltaram para as atividades nos últimos dias melhores do que se apresentaram em janeiro.

– Foi um período (de testes) muito positivo. Após todas as avaliações serem finalizadas, nós pudemos concluir que, mesmo com um a parada de três meses e uma semana, os resultados foram bem superiores aos testes realizados no início do ao, quado, de férias, eles aparam por um mês – disse o preparador o site oficial do clube.

– Mesmo com todas as restrições que tiveram, como não sair de casa e cumprir regras de proteção social, nossos atletas voltaram em um nível físico melhor do que o apresentado na pré-temporada. Isso foi concluído após realizarmos os mesmos testes feitos no início do ano. Mesmos testes, mesmas condições e resultados melhores em termos físicos – acrescentou.

O responsável pela parte física dos jogadores garantiu, inclusive, que eles estão preparados para a fase de retomada com bola.

– Podemos dizer que estamos preparados para a nossa etapa, que será iniciada esta quarta – concluiu.