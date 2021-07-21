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Para mostrar serviço: Vasco encara o CSA à espera de Lisca, que assume o time na sexta-feira

Treinador se apresenta ao Cruz-Maltino daqui a dois dias, mas já vai assistir aos futuros comandados nesta quarta. Quem for bem sai na frente na disputa por vaga...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2021 às 07:30
Crédito: O Vasco se prepara para um novo tempo no comando técnico (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco que encara o CSA nesta quarta-feira terá Lisca como treinador pouco depois - na área técnica estará Alexandre Gomes, técnico do time sub-20. Mas além de, obviamente, desejar os três pontos, os jogadores vão tentar mostrar serviço para o comandante que iniciará o trabalho na sexta-feira.A irregularidade tem sido uma marca do Vasco até aqui. Começou mal a Série B do Campeonato Brasileiro, melhorou, mas não engrenou. Especialmente no ataque, o time precisa produzir mais. O futuro treinador já convocou os atletas publicamente.
- Dizer para os jogadores do Vasco: convocar vocês para continuar nessa luta, aumentar essa luta e mergulhar de cabeça nos nossos objetivos, que são o retorno para a Série A e uma grande Copa do Brasil - projetou, em vídeo divulgado pelas redes sociais do Cruz-Maltino.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Até sexta, Lisca terá tempo de sobra para assistir os jogos do Cruz-Maltino. Mas quem for bem nesta quarta-feira certamente sai na frente na briga por vaga no Vasco que virá.

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