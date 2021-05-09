Para manter sonho de quebrar jejum de títulos, Fluminense pode chegar à oitava final desde 2002 no Carioca

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O Fluminense pode carimbar sua segunda final seguida no Campeonato Carioca neste domingo. Para isso, o time reserva do técnico Roger Machado enfrenta a Portuguesa, às 16h, e precisa pelo menos repetir o empate para avançar à decisão. A ida, na última semana, foi 1 a 1. Esta seria a oitava disputa de título desde 2002 e o Tricolor quer quebrar um jejum amargo: é o grande a mais tempo sem levantar a taça. O último foi em 2012. O jogo, no Maracanã, terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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Das decisões que disputou nos últimos anos, o Flu foi campeão em 2012, 2005 e 2002, ficando com o vice-campeonato nos anos de 2003, 2011, 2017 e 2020. O Tricolor tenta recuperar os holofotes do cenário estadual, já que é o segundo com mais títulos, com 31, e vê o Flamengo se distanciar cada vez mais neste ranking, com 36. O Rubro-Negro, inclusive, será o adversário de quem avançar após eliminar o Volta Redonda na outra semifinal.

Na última temporada, o Tricolor até levantou o título da Taça Rio, mas acabou derrotado pelo Fla na final do Estadual. Vários jogadores daquele grupo continuaram neste ano, mas avançar à final será ainda mais especial para os jovens Martinelli, Luiz Henrique, Calegari, Gabriel Teixeira e Kayky, todos criados em Xerém e que podem fazer sua primeira decisão no profissional.

- A expectativa é muito alta. Para a gente que é moleque de Xerém, poder subir e jogar uma final pelo clube é muito gratificante, e vamos em busca dela. Temos um jogo importante no domingo, mas com totais condições de sairmos com a vitória e a classificação. Vamos em busca disso para depois fazermos uma grande final e buscar meu primeiro título como profissional - disse Martinelli ao site oficial do Flu.Se de um lado a Portuguesa ainda não perdeu para nenhum dos quatro grandes do Rio, com dois empates e duas derrotas, do outro o Fluminense está invicto com Roger Machado no Maracanã. Em cinco partidas, foram quatro vitórias e um empate (com 86,67% de aproveitamento), dez gols marcados e apenas três sofridos. O único tropeço foi contra o River Plate (ARG) na estreia da Libertadores.

- Ser forte dentro de casa é um dos mais importantes princípios de uma equipe que pretende alcançar algo grande. O retrospecto é favorável, mas sabemos que precisamos confirmar e demonstrar essa força jogo a jogo, pensando em cada adversário. Agora, nessa semifinal, diante de uma equipe forte e que demonstrou muita capacidade no primeiro jogo, a gente vai ter que se superar para conseguir essa vaga na final, e vamos em busca disso - analisou Roger.