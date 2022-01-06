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Para manter o alto nível em 2022, Róger Guedes segue rotina que antecedeu a sua volta ao Corinthians

Passando férias nos Estados Unidos, atacante contratou um preparador físico particular para se reapresentar em forma pelo Timão...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 20:26

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 20:26

Treinando mesmo enquanto não joga, essa é a rotina do atacante Róger Guedes, mesmo passando férias nos Estados Unidos. A postura é muito parecida com a que o próprio jogador tomou enquanto esteve parado, entre dezembro de 2020 e agosto de 2021, quando acertou com o Corinthians. Na ocasião, o atleta, que pertencia ao Shandong Taishan, da China, não pôde retornar ao país asiático no início de 2021, por conta das restrições impostas para entrada de estrangeiros em território chinês, devido a pandemia do novo coronavírus.
No entanto, para manter a forma, Róger Guedes, que enquanto esteve sem atuar ficou na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, contratou um preparador físico particular, uma nutricionista e manteve até tratamento psicológico, para estar bem quando retornasse aos gramados.
Agora, passando férias em território estadunidense, o camisa 123 novamente contratou um especialista para auxilia-lo na manutenção da parte física e iniciar a pré-temporada de 2022, que para o Corinthians começa na próxima segunda-feira (10), da mesma maneira que encerrou a de 2021. O jogador tem feito constantes registros nas redes sociais em seus trabalhos com o profissional Ramon Fabris. (confira abaixo) Quando estreou pelo Timão, todos os cuidados que Róger Guedes teve durante o período fora da ativa lhe rendeu frutos. Estreia como titular, jogando 90 minutos e marcando o gol do empate contra o Juventude, no dia 7 de setembro, pela 19ª rodada do Brasilierão, depois ele iniciou como titular as 18 partidas seguintes na qual atuou, sendo substituído só em duas, e ficando fora somente da 38ª rodada, novamente contra o Papo, pois estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Róger marcou sete gols e deu duas assistências no último Campeonato Brasileiro, com a camisa corintiana, e já é um dos principais nomes do clube para a próxima temporada, que inicia para a equipe do Parque São Jorge, no dia 25 de janeiro, às 21h, contra a Ferroviária, na Neo Química Arena.
Crédito: RógerGuedesfoiumdosartilheirosdoCorinthiansnoúltimoBrasileirão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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