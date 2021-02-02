Para jogar água no chopp: em busca de redenção, Botafogo enfrenta o campeão Palmeiras

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

As chances são remotas, mas o Botafogo ainda pode se salvar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, a equipe comandada por Eduardo Barroca visita o Palmeiras no Allianz Parque, às 16h, pela 33ª rodada do torneio. A partida terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.

Campeão da Taça Libertadores no último sábado e com a viagem para o Mundial de Clubes marcada para o fim da semana, o Palmeiras não teve outra opção: colocará uma equipe completamente alternativa em campo. Para o Botafogo, é a chance de "carimbar a faixa" e, ao mesmo tempo, tentar iniciar o que parece ser um milagre contra a segunda divisão.

Por outro lado, o Botafogo também chega para a partida com mudanças. A equipe passa por problemas dentro e fora de campo: Benevenuto, Babi, Ênio, Rhuan e Lecaros foram retirados da delegação porque se atrasaram a treinos durante a semana. Victor Luís e Iván Angulo não podem jogar porque pertencem ao próprio Palmeiras.

Assim, o Botafogo entrará, novamente, com uma formação inédita na temporada. No Allianz Parque, o clube de General Severiano busca, literalmente, um milagre, já que as chances de rebaixamento para a Série B estão avaliadas em 99%.