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Para jogar água no chopp: em busca de redenção, Botafogo enfrenta o campeão Palmeiras

Diante do campeão da Libertadores, Alvinegro joga por último fio de esperança de tentar permanecer na primeira divisão do Brasileirão em 2021...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 06:00

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 06:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
As chances são remotas, mas o Botafogo ainda pode se salvar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, a equipe comandada por Eduardo Barroca visita o Palmeiras no Allianz Parque, às 16h, pela 33ª rodada do torneio. A partida terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.
Campeão da Taça Libertadores no último sábado e com a viagem para o Mundial de Clubes marcada para o fim da semana, o Palmeiras não teve outra opção: colocará uma equipe completamente alternativa em campo. Para o Botafogo, é a chance de "carimbar a faixa" e, ao mesmo tempo, tentar iniciar o que parece ser um milagre contra a segunda divisão.
Por outro lado, o Botafogo também chega para a partida com mudanças. A equipe passa por problemas dentro e fora de campo: Benevenuto, Babi, Ênio, Rhuan e Lecaros foram retirados da delegação porque se atrasaram a treinos durante a semana. Victor Luís e Iván Angulo não podem jogar porque pertencem ao próprio Palmeiras.
Assim, o Botafogo entrará, novamente, com uma formação inédita na temporada. No Allianz Parque, o clube de General Severiano busca, literalmente, um milagre, já que as chances de rebaixamento para a Série B estão avaliadas em 99%.
O desejo do Botafogo, mais do que nunca, é tentar jogar água no chopp de comemoração do Palmeiras - mesmo que o maior objetivo do Verdão, no momento, seja o Qatar. Para o Alvinegro, a meta é tentar continuar sobrevivendo.

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