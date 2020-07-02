Para impulsionar canais digitais, Cruzeiro vai transimitir treino ao vivo na Toca da Raposa II

O Cruzeiro já havia dito que pretende monetizar seus canais nas redes sociais, criando uma nova fonte de receitas para o clube. E, o primeiro passo da Raposa será dado nesta sexta-feira, 3 de julho. O presidente Sérgio Santos Rodrigues, anunciou que haverá a transmissão do treino na Toca da Raposa II do time profissional. Sérgio fez o anúncio no Twitter e interagiu com um torcedor que prometeu dar R$ 100 se uma live da atividade fosse realizada. Rodrigues respondeu prontamente e ainda brincou que o torcedor terá de “abrir a carteira”. -Matheus, boa noite! Gentileza preparar a carteira pra essa sexta de manhã. Vou te cobrar ao vivo. Um abraço!- escreveu Sérgio, que teve resposta do torcedor rapidamente. -Aí sim, juntos ajudaremos o clube!-postou o torcedor. Durante lives, as pessoas podem doar valores em dinheiro. As quantias variam mas houve quem prometesse R$ 10, R$ 30 e R$ 61. Além da atividade na Toca da Raposa, a sexta-feira deve trazer mais detalhes sobre a “Operação FIFA”, que será uma contribuição do torcedor para ajudar o clube a pagar débitos na entidade máxima do futebol.