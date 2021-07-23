Para Gil, segredo para o Corinthians crescer no Brasileirão é conquistar pontos fora de casa

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Para o zagueiro Gil, titular em todas as partidas do Corinthians neste Campeonato Brasileiro, o segredo para o Timão subir na tabla da competição é somar pontos fora de casa.

Neste momento, o Time do Povo é o 12º colocado no Brasileirão, tendo vencido apenas três partidas, duas dela como visitante. A equipe jogou seis partidas longe dos seus domínios e além dos triunfos, empatou três vezes e perdeu uma.

>> Baixe o app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos- Campeonato Brasileiro é difícil, equipes como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, como o Fortaleza tá se destacando agora. Temos que ter a consciência que o máximo de pontos que conseguimos fazer os pontos fora de casa, porque uma hora vai voltar a torcida e termos a força da nossa arena. Pontuar rodada a rodada e conseguir chegar o mais perto possível do pelotão da frente para conseguir Libertadores ou até o próprio titulo – afirmou o camisa 4 em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (23), no CT Joaquim Grava.

Gil também ressaltou a importância do grupo em aproveitar as semanas livres, como as duas últimas. O último jogo do Timão aconteceu no dia 17 de julho, derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, na Neo Química Arena, pela 12ª rodada do brasileirão, e agora só volta a campo na segunda-feira (26), contra o Cuiabá, na Arena Pantanal.

- Nós temos que pensar jogo a jogo. Sabemos que o Brasileiro é muito difícil mesmo. A gente tá se preparando bem nesse período que temos. Na semana passada perdemos o jogo em casa, mas tivemos uma semana boa de trabalho, e essa semana podemos finalizar ela de forma positiva para vencer segunda-feira – disse o defensor.