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Para Gil, segredo para o Corinthians crescer no Brasileirão é conquistar pontos fora de casa

Para o defensor, o Timão tem condições de brigar por vaga na Libertadores ou até mesmo lutar pelo título nacional: 'Pontuar rodada a rodada'...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 17:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2021 às 17:29
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Para o zagueiro Gil, titular em todas as partidas do Corinthians neste Campeonato Brasileiro, o segredo para o Timão subir na tabla da competição é somar pontos fora de casa.
Neste momento, o Time do Povo é o 12º colocado no Brasileirão, tendo vencido apenas três partidas, duas dela como visitante. A equipe jogou seis partidas longe dos seus domínios e além dos triunfos, empatou três vezes e perdeu uma.
>> Baixe o app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos- Campeonato Brasileiro é difícil, equipes como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, como o Fortaleza tá se destacando agora. Temos que ter a consciência que o máximo de pontos que conseguimos fazer os pontos fora de casa, porque uma hora vai voltar a torcida e termos a força da nossa arena. Pontuar rodada a rodada e conseguir chegar o mais perto possível do pelotão da frente para conseguir Libertadores ou até o próprio titulo – afirmou o camisa 4 em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (23), no CT Joaquim Grava.
Gil também ressaltou a importância do grupo em aproveitar as semanas livres, como as duas últimas. O último jogo do Timão aconteceu no dia 17 de julho, derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, na Neo Química Arena, pela 12ª rodada do brasileirão, e agora só volta a campo na segunda-feira (26), contra o Cuiabá, na Arena Pantanal.
- Nós temos que pensar jogo a jogo. Sabemos que o Brasileiro é muito difícil mesmo. A gente tá se preparando bem nesse período que temos. Na semana passada perdemos o jogo em casa, mas tivemos uma semana boa de trabalho, e essa semana podemos finalizar ela de forma positiva para vencer segunda-feira – disse o defensor.
Gil esteve presente nas 14 partidas do Corinthians desde a chegada de Sylvinho ao comando do clube. O defensor está na sua segunda passagem pelo clube do Parque São Jorge.

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