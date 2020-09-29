Para fugir do Z-4, Guarani recebe o Sampaio Corrêa

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No Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Sampaio Corrêa medem forças pela 12ª rodada da Série B, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).Como chegam

Tido como um dos elencos mais fortes da Série B, o Bugre não embala. Por mais que o time tente a reação dentro de campo, os resultados não aparecem e isso deixa a torcida agoniada. O Guarani é o 16º, com 9 pontos.

Já o Sampaio Corrêa, que tem jogos a menos por conta do surto de Covid-19, aparece na preocupante 19ª posição, com 7 pontos.

Prováveis Escalações:

Guarani: Rafael Pin, Pablo, Wálber, Didi e Bidu, Deivid, Eduardo Person, Murilo Rangel, Giovanny (Waguininho) e Bruno Sávio (Lucas Crispim); Rafael Costa.