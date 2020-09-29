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futebol

Para fugir do Z-4, Guarani recebe o Sampaio Corrêa

Bugre e Bolívia se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 21:14

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 21:14
Crédito: Divulgação
No Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Sampaio Corrêa medem forças pela 12ª rodada da Série B, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).Como chegam
Tido como um dos elencos mais fortes da Série B, o Bugre não embala. Por mais que o time tente a reação dentro de campo, os resultados não aparecem e isso deixa a torcida agoniada. O Guarani é o 16º, com 9 pontos.
Já o Sampaio Corrêa, que tem jogos a menos por conta do surto de Covid-19, aparece na preocupante 19ª posição, com 7 pontos.
Prováveis Escalações:
Guarani: Rafael Pin, Pablo, Wálber, Didi e Bidu, Deivid, Eduardo Person, Murilo Rangel, Giovanny (Waguininho) e Bruno Sávio (Lucas Crispim); Rafael Costa.
Sampaio Corrêa: Gustavo; Luís Gustavo, Joécio, Daniel Felipe e João Victor; André Luís, Vinícius Kiss e Marcinho; Pimentinha, Caio Dantas e Gustavo Ramos.

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