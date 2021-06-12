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Para ficar com Borja, Jr Barranquilla precisa pagar R$ 23 milhões ao Palmeiras por 50% dos direitos do atacante

Preço fixado está previsto em contrato de empréstimo entre os clubes...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2021 às 07:30

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 07:30

Crédito: Divulgação/Colômbia
Maior investimento da história do Palmeiras, o atacante Borja pode não vestir novamente a camisa do Verdão. Vivendo grande fase no futebol colombiano, o atleta tornou-se um dos principais nomes da equipe do Junior Barranquilla e, com isso, o clube sinalizou com a possibilidade de contratar o atleta em definitivo.Segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, o valor da transferência é de 4,5 milhões de dólares (cerca de R$23 milhões, na cotação atual) para obter 50% dos direitos econômicos do jogador. Borja foi convocado para defender a Colômbia na Copa América que começa no próximo domingo (13).O Junior não é o único clube interessado no futebol do centroavante. A pedido do técnico Miguel Ángel Russo, o Boca Juniors espera pelo desfecho das negociações para agir, pois entende que negociar diretamente com a equipe de Barranquilla será mais vantajoso, no ponto de vista financeiro.
No início de 2021, o Palmeiras cogitou o término do empréstimo e o retorno de Borja, mas Abel Ferreira barrou a ideia após o jogador solicitar uma vaga no time que disputava a reta final da Libertadores.
Borja tem contrato até o final de 2022 com o Verdão, com a possibilidade de ser estendido de forma unilateral pelo clube até o final de 2023. Em 2017, o Alviverde desembolsou 10,5 milhões de dólares (cerca de R$ 34 milhões, na cotação da época), com investimento da Crefisa, pela compra de 70% dos direitos do atacante, que foi eleito o melhor jogador da América do Sul em 2016.

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