Para ficar com Borja, Jr Barranquilla precisa pagar R$ 23 milhões ao Palmeiras por 50% dos direitos do atacante

Maior investimento da história do Palmeiras, o atacante Borja pode não vestir novamente a camisa do Verdão. Vivendo grande fase no futebol colombiano, o atleta tornou-se um dos principais nomes da equipe do Junior Barranquilla e, com isso, o clube sinalizou com a possibilidade de contratar o atleta em definitivo.Segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, o valor da transferência é de 4,5 milhões de dólares (cerca de R$23 milhões, na cotação atual) para obter 50% dos direitos econômicos do jogador. Borja foi convocado para defender a Colômbia na Copa América que começa no próximo domingo (13).O Junior não é o único clube interessado no futebol do centroavante. A pedido do técnico Miguel Ángel Russo, o Boca Juniors espera pelo desfecho das negociações para agir, pois entende que negociar diretamente com a equipe de Barranquilla será mais vantajoso, no ponto de vista financeiro.