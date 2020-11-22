Para evitar o Z4 e quebrar jejum, Corinthians busca vitória em casa

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians recebe o Grêmio, neste domingo, às 20h30, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para os donos da casa, a vitória vale mais do que os três pontos, já que o resultado positivo também significa um alívio em relação à proximidade da zona de rebaixamento, que volta a incomodar o clube. Mas para isso será preciso quebrar um jejum.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

A última vitória corintiana sobre o Tricolor gaúcho no Brasileirão aconteceu em junho de 2017, no ano que o time foi campeão. Naquele oportunidade o placar foi de 1 a 0, em Porto Alegre, com gol de Jadson. Aliás, essa foi também a última vez que o Timão balançou a rede gremista na competição. De lá para cá, o ataque alvinegro passou em branco nos seis jogos seguintes.

Vale destacar que nesse período os clubes se enfrentaram em um amistoso na Neo Química Arena, em que o Corinthians saiu vencedor ao bater o Grêmio por 2 a 1. Isso aconteceu em julho de 2018, durante a disputa da Copa do Mundo da Rússia. Se essa partida não oficial entrar na conta, o jejum de vitórias e de gols no confronto cai para cinco jogos, mas ainda assim é um jejum.Outra curiosidade é o fato de os últimos três duelos entre corintianos e gremistas terem terminado em empates em 0 a 0, ou seja, há três partidas nenhum dos dois clubes balançaram a rede. O último dessa lista foi no primeiro turno do Brasileirão-2020, quando Diego Souza chegou a ter a oportunidade de marcar de pênalti, mas chutou para fora da meta de Cássio.

Aliás, a média de gols do confronto nas últimas sete ocasiões em que Timão e Tricolor se encontraram é bem baixa. Foram anotados apenas três tentos, sendo um corintiano e dois gremistas. Um novo 0 a 0, qualquer outro empate ou uma derrota, porém, prejudicariam bastante as pretensões do Corinthians nesta rodada do campeonato, que é fugir da zona de rebaixamento.

Dependendo de uma combinação de resultados nesta 22ª rodada, o Timão pode até voltar para o Z4 caso perca para o Grêmio neste domingo. Se o Ceará vencer o Atlético-MG no Castelão, o Vasco vencer o São Paulo no Morumbi, e o Atlético-GO vencer o Sport, na Ilha do Retiro, a ida para a zona da degola será o destino do time de Vagner Mancini. Vale lembrar que o Alvinegro não frequenta essa posição desde a 15ª rodada, que antecedeu a chegada do treinador.

Reencontrar o caminho das vitórias também será uma tarefa pra os corintianos, que estão há três partidas sem comemorar um triunfo. O último foi diante do Internacional, maior rival do Grêmio, no dia 31 de outubro, na Neo Química Arena. De lá para cá são dois empates (América-MG e Atlético-GO) e uma derrota (Atlético-MG). Assim, a missão do elenco será quebrar jejuns.

Confira os jogos do jejum do Corinthians contra o Grêmio no Brasileirão: