Para estreia na Sul-Americana, Internacional tem seis desfalques

Quando forem passados 14 dias sem jogos oficiais, o Internacional retornará ao ritmo de competição ao estrear na Sul-Americana frente ao 9 de Octubre-EQU, na próxima quarta-feira (6), no Estádio Jocay. Entretanto, apesar do período considerável apenas focado nos treinos, a equipe chega com seis desfalques na sua lista de relacionados.>Não deixe de conferir o aplicativo de resultados do LANCE!O zagueiro Cuesta, o lateral-esquerdo Moisés, o meia D'Alessandro e os atacantes David, Gustavo Maia e Wanderson não puderam ser incluídos na viagem da delegação do Colorado para o Equador, estando a maioria deles com problemas de ordem médica.

A única excessão dentro das ausências é o atacante Estevão, cria das categorias de base e tendo de cumprir suspensão em uma das competições continentais organizadas pela Conmebol, já que foi expulso na última partida da fase de grupos da Libertadores Sub-20 onde o Inter empatou em 1 a 1 diante do Peñarol.

Com o saldo negativo de cair na semifinal do Gauchão, diante do Grêmio bem como já ter sido eliminado da Copa do Brasil contra o modesto Globo-RN, o técnico Alexander Medina parece ter a intenção de modificar o sistema tático da equipe.

Desta forma, a equipe que foi campeã da Sula em 2008 entraria em campo com Daniel; Bustos, Bruno Mendez, Kaique Rocha e Liziero; Gabriel, Johnny, Maurício, Edenílson e Taison; Wesley Moraes.