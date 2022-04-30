Para embalar! Vasco terá duelo com o líder e sequência em São Januário pela Série B; veja os desafios de maio

Depois do alívio ao conseguir a primeira vitória na Série B, o Vasco inicia o mês de maio na esperança de embalar e entrar no G4 da competição. Para isso, o Cruz-Maltino terá pela frente três partidas em São Januário e aposta na força da torcida para subir na tabela. Além dos duelos na Colina Histórica, a equipe terá duas viagens longas no mês. O primeiro duelo do mês será no próximo domingo, às 18h, em Muriaé, Minas Gerais, no Estádio Soares . O adversário será o Tombense, que ainda não venceu na competição e se aproxima da zona de rebaixamento. O confronto será marcante para um cria da base cruz-maltina: Gabriel Pec, que completará 100 jogos com a cruz de mata no peito, caso seja escalado.

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Na sequência, os comandados do técnico Zé Ricardo terão uma semana livre de treinos de olho em mais um jogo na Colina Histórica. Desta vez, o adversário será o CSA, dia 7, às 19h. O Azulão não teve um bom início no campeonato e segue sem vencer, no Z4. Os cariocas podem tentar aproveitar a instabilidade dos alagoanos para triunfar.

No outro domingo, dia 15, a equipe terá pela frente um dos maiores desafios desta Série B. Em São Januário, o adversário será o líder Bahia, que iniciou bem o campeonato sob o comando do técnico Guto Ferreira. Medir forças contra um clube que tende a disputar até o fim por uma vaga no acesso será importante para o Vasco tentar embalar com a força da torcida.

Depois de dois jogos em casa, o Cruz-Maltino volta a atuar longe de seus domínios. Novamente irá encontrar um campeão brasileiro dos seis que disputam a competição. No Brinco de Ouro, às 19h, o duelo será realizado dia 19 em uma quinta-feira. Um duelo perigoso, já que na temporada passada o Vasco deixou pontos pelo caminho na casa do bugrino.

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Por fim, o Gigante da Colina fechará o mês diante do Brusque, também em São Januário. O confronto está marcado para o dia 26 de maio, às 19h, pela nona rodada. Será um mês importante para a sequência do Vasco na temporada na busca para se estabilizar nas quatro primeiro colocações.

VEJA O CALENDÁRIO DO VASCO EM MAIO

Série B do Brasileirão - 5ª RodadaTombense x Vasco01/05 (domingo), - 18h - no Soares de Azevedo

Série B do Brasileirão - 6ª RodadaVasco x CSA07/05 (sábado) - 19h - em São Januário

Série B do Brasileirão - 7ª RodadaVasco x Bahia15/04 - (domingo) - 16h - em São Januário

Série B do Brasileirão - 8ª RodadaGuarani x Vasco19/04 - (quinta-feira) - 19h - no Brinco de Ouro

Série B do Brasileirão - 9ª RodadaVasco x Brusque26/05 (sábado) - 19h - em São Januário