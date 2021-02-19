AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Pará diz que Santos lutará com unhas e dentes pela vaga na Libertadores

Peixe pode já garantir vaga na competição continental nesse final de semana. Basta vencer o Fluminense na Vila e o Athletico Paranaense não ganhar do Grêmio em Porto Alegre...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 19:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2021 às 19:23
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Nesse domingo o Peixe pode já garantir vaga na próxima Copa Libertadores da América. A equipe de Cuca recebe o Fluminense na Vila e, se vencer o duelo e o Athletico Paranaense não ganhar do Grêmio lá em Porto Alegre, o Santos garantirá sua participação mais uma vez no torneio continental.Pará, atleta mais experiente do elenco alvinegro e que já venceu com o Peixe a Libertadores, sabe da importância dessa vaga para o clube. Além do time carioca, o Santos terá ainda no Brasileirão o confronto contra o Bahia, fora de casa, na última rodada da competição.“A gente ainda tem duas partidas difíceis antes do fim da temporada, começando pelo Fluminense. O nosso principal objetivo é classificar a equipe para a Libertadores de 2021 e vamos lutar com unhas e dentes para que a gente possa fazer outro grande jogo e, se Deus quiser, garantir essa vaga”, disse o lateral.E para conquistar a vaga o Peixe vem embalado. Já são quatro jogos invicto no Campeonato Brasileiro. Nos dois últimos, vitórias, sendo que a última partida foi um clássico contra o Corinthians, triunfo muito comemorado pelo elenco santista e que deixou o time ainda mais confiante.
Pará acredita que o confronto contra o Fluminense tem tudo para ser mais um grande jogo do Peixe, mas ele ressalta também a força que está do outro lado. O time carioca está na 5ª colocação do campeonato e briga pelo G4, fato que o colocaria já na fase de grupo da Libertadores.
“Tem tudo para ser um grande jogo. Do lado do Fluminense tem jogadores de qualidade, jogadores de seleção e consagrados e a gente respeita muito, mas vamos estar jogando em casa e vamos fazer o melhor em busca de mais uma vitória”, concluiu o lateral santista.
Santos e Fluminense se enfrentam nesse domingo, às 18h15, na Vila Belmiro. O duelo é válido pela penúltima rodada do Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que necropsias revelam sobre o risco de morte cardíaca entre fisiculturistas
Imagem BBC Brasil
Trump fala em 'vulnerabilidades chocantes' do sistem eleitoral às vésperas das eleições de meio de mandato dos EUA
Imagem de destaque
Com novo tarifaço de Trump e déficit fiscal crescente, Brasil chega à eleição mais importante do mundo em 2026 sem margem para erro, diz analista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados