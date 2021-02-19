Pará diz que Santos lutará com unhas e dentes pela vaga na Libertadores

Nesse domingo o Peixe pode já garantir vaga na próxima Copa Libertadores da América. A equipe de Cuca recebe o Fluminense na Vila e, se vencer o duelo e o Athletico Paranaense não ganhar do Grêmio lá em Porto Alegre, o Santos garantirá sua participação mais uma vez no torneio continental.Pará, atleta mais experiente do elenco alvinegro e que já venceu com o Peixe a Libertadores, sabe da importância dessa vaga para o clube. Além do time carioca, o Santos terá ainda no Brasileirão o confronto contra o Bahia, fora de casa, na última rodada da competição.“A gente ainda tem duas partidas difíceis antes do fim da temporada, começando pelo Fluminense. O nosso principal objetivo é classificar a equipe para a Libertadores de 2021 e vamos lutar com unhas e dentes para que a gente possa fazer outro grande jogo e, se Deus quiser, garantir essa vaga”, disse o lateral.E para conquistar a vaga o Peixe vem embalado. Já são quatro jogos invicto no Campeonato Brasileiro. Nos dois últimos, vitórias, sendo que a última partida foi um clássico contra o Corinthians, triunfo muito comemorado pelo elenco santista e que deixou o time ainda mais confiante.