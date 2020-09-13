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futebol

Para Diego, Flamengo peca por falta de pontaria e desatenção defensiva

Às vésperas de voltar a disputar a Libertadores, Rubro-Negro perdeu por 2 a 0 para o Ceará neste domingo, no Castelão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 20:41

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 20:41
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Com o pensamento já na Libertadores, o Flamengo entrou completamente descaracterizado no Castelão para enfrentar o Ceará, neste domingo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, e acabou derrotado por 2 a 0. O meia Diego, que entrou no segundo tempo da partida, lamentou pela falta de pontaria do ataque rubro-negro e pela desatenção defensiva da equipe.
Confira a classificação do Campeonato Brasileiro
— Tínhamos de aproveitar melhor as oportunidades criadas. Ainda tivemos desatenção na bola parada, o que acaba definindo a partida. No primeiro gol, foi uma desatenção geral que não pode acontecer, pois muda o jogo — disse o camisa 10 ao canal "Premiere".
O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), para visitar o Independiente del Valle no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, em partida válida pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores.

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